В курганском округе ввели особый режим из-за паводка

В Белозерском округе (Курганская область) ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Муниципалитет присоединился к другим трем округам, в которых ввели такие режимы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной прокуратуры.
«На территории Белозерского муниципального округа введен режим повышенной готовности в связи с увеличением уровня паводковых вод. В результате ухудшилась транспортная доступность в населенные пункты», — указано в посте.
До этого губернатор Курганской области сообщал, что в четырех округах (Белозерском, Далматовском, Целинном и Шумихинском) были зафиксированы переливы талых вод на дорогах к шести населенным пунктам. Как сообщал глава региона, угрозы подтопления нет.
В Белозерском округе (Курганская область) паводковыми водами размыло дорогу до деревни Орловка и подтопило улицу в селе Баярак. Местные жители отмечают, что дороги находятся в очень плохом состоянии. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже URA.RU.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».