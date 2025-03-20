В курганском округе ввели особый режим из-за паводка

Курганские власти ввели в Белозерке режим повышенной готовности из-за паводка
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В Белозерском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
В Белозерском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Наводнение-2025 в Курганской области

В Белозерском округе (Курганская область) ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Муниципалитет присоединился к другим трем округам, в которых ввели такие режимы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной прокуратуры. 

«На территории Белозерского муниципального округа введен режим повышенной готовности в связи с увеличением уровня паводковых вод. В результате ухудшилась транспортная доступность в населенные пункты», — указано в посте. 

До этого губернатор Курганской области сообщал, что в четырех округах (Белозерском, Далматовском, Целинном и Шумихинском) были зафиксированы переливы талых вод на дорогах к шести населенным пунктам. Как сообщал глава региона, угрозы подтопления нет. 

В Белозерском округе (Курганская область) паводковыми водами размыло дорогу до деревни Орловка и подтопило улицу в селе Баярак. Местные жители отмечают, что дороги находятся в очень плохом состоянии. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже URA.RU.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В Белозерском округе (Курганская область) ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Муниципалитет присоединился к другим трем округам, в которых ввели такие режимы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной прокуратуры.  «На территории Белозерского муниципального округа введен режим повышенной готовности в связи с увеличением уровня паводковых вод. В результате ухудшилась транспортная доступность в населенные пункты», — указано в посте.  До этого губернатор Курганской области сообщал, что в четырех округах (Белозерском, Далматовском, Целинном и Шумихинском) были зафиксированы переливы талых вод на дорогах к шести населенным пунктам. Как сообщал глава региона, угрозы подтопления нет.  В Белозерском округе (Курганская область) паводковыми водами размыло дорогу до деревни Орловка и подтопило улицу в селе Баярак. Местные жители отмечают, что дороги находятся в очень плохом состоянии. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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