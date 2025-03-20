Пермячка улетела в Дагестан и умерла там при загадочных обстоятельствах

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Тело погибшей доставлено в Пермь
Тело погибшей доставлено в Пермь Фото:

Пермячка улетела в Дагестан и умерла там при загадочных обстоятельствах. Ее родственник хочет узнать истинную причину смерти. 

«В начале марта моя сестра улетела в Республику знакомиться с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил мне и сообщил о ее смерти. С его слов она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз», — цитирует портал «В курсе.ру» брата погибшей. 

Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Гроб с телом погибшей рейсом доставили в Пермь. Сейчас брат просит провести повторное медобследование и узнать причину смерти.

URA.RU обратилось в краевое МВД и в СУ СКР по Пермскому краю за подтверждением. Однако там посоветовали обратиться в МВД Дагестана. Запрос туда направлен. Ответ на него ожидается. 

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Пермячка улетела в Дагестан и умерла там при загадочных обстоятельствах. Ее родственник хочет узнать истинную причину смерти.  «В начале марта моя сестра улетела в Республику знакомиться с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил мне и сообщил о ее смерти. С его слов она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз», — цитирует портал «В курсе.ру» брата погибшей.  Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Гроб с телом погибшей рейсом доставили в Пермь. Сейчас брат просит провести повторное медобследование и узнать причину смерти. URA.RU обратилось в краевое МВД и в СУ СКР по Пермскому краю за подтверждением. Однако там посоветовали обратиться в МВД Дагестана. Запрос туда направлен. Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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