Пермячка улетела в Дагестан и умерла там при загадочных обстоятельствах. Ее родственник хочет узнать истинную причину смерти.
«В начале марта моя сестра улетела в Республику знакомиться с родителями своего избранника. В середине месяца ее парень позвонил мне и сообщил о ее смерти. С его слов она достаточно длительное время умывалась утром. Когда молодой человек зашел в ванную то обнаружил ее лежащей на полу лицом вниз», — цитирует портал «В курсе.ру» брата погибшей.
Затем скорая помощь Дагестана госпитализировала девушку в Махачкалу. Там медики констатировали клиническую смерть. Гроб с телом погибшей рейсом доставили в Пермь. Сейчас брат просит провести повторное медобследование и узнать причину смерти.
URA.RU обратилось в краевое МВД и в СУ СКР по Пермскому краю за подтверждением. Однако там посоветовали обратиться в МВД Дагестана. Запрос туда направлен. Ответ на него ожидается.
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