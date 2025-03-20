«Попросил помощи»: всплыли подробности по делу екатеринбуржца, заманившего ребенка к педофилу

В Екатеринбурге 24-летний мужчина попросил 12-летнего школьника помочь поухаживать за 57-летним знакомым и заманил его к нему в квартиру. Там педофил надругался над подростком. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Мальчика позвали под предлогом помощи взрослому мужчине. Обманули, что ему уход нужен. Тот согласился и так попал в квартиру к 57-летнему подозреваемому», — сказал собеседник агентства.
По его словам, под таким предлогом мальчика могли несколько раз водить в эту квартиру. Полиция задержала фигурантов, когда ребенок рассказал обо всем родителям. По данным агентства, 57-летний мужчина вину отрицает. В свердловском управлении СКР тему не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!