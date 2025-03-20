«Попросил помощи»: всплыли подробности по делу екатеринбуржца, заманившего ребенка к педофилу

Екатеринбуржец попросил помощи у ребенка и заманил к педофилу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, мама с ребенком, мать, детство, руки, родительство, рука ребенка, рука матери
Под таким предлогом мальчика могли приводить в квартиру неоднократно Фото:

В Екатеринбурге 24-летний мужчина попросил 12-летнего школьника помочь поухаживать за 57-летним знакомым и заманил его к нему в квартиру. Там педофил надругался над подростком. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Мальчика позвали под предлогом помощи взрослому мужчине. Обманули, что ему уход нужен. Тот согласился и так попал в квартиру к 57-летнему подозреваемому», — сказал собеседник агентства.

По его словам, под таким предлогом мальчика могли несколько раз водить в эту квартиру. Полиция задержала фигурантов, когда ребенок рассказал обо всем родителям. По данным агентства, 57-летний мужчина вину отрицает. В свердловском управлении СКР тему не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 24-летний мужчина попросил 12-летнего школьника помочь поухаживать за 57-летним знакомым и заманил его к нему в квартиру. Там педофил надругался над подростком. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Мальчика позвали под предлогом помощи взрослому мужчине. Обманули, что ему уход нужен. Тот согласился и так попал в квартиру к 57-летнему подозреваемому», — сказал собеседник агентства. По его словам, под таким предлогом мальчика могли несколько раз водить в эту квартиру. Полиция задержала фигурантов, когда ребенок рассказал обо всем родителям. По данным агентства, 57-летний мужчина вину отрицает. В свердловском управлении СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...