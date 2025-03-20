«Попросил помощи»: всплыли подробности по делу екатеринбуржца, заманившего ребенка к педофилу

Екатеринбуржец попросил помощи у ребенка и заманил к педофилу

20 марта 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Под таким предлогом мальчика могли приводить в квартиру неоднократно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 24-летний мужчина попросил 12-летнего школьника помочь поухаживать за 57-летним знакомым и заманил его к нему в квартиру. Там педофил надругался над подростком. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Мальчика позвали под предлогом помощи взрослому мужчине. Обманули, что ему уход нужен. Тот согласился и так попал в квартиру к 57-летнему подозреваемому», — сказал собеседник агентства. По его словам, под таким предлогом мальчика могли несколько раз водить в эту квартиру. Полиция задержала фигурантов, когда ребенок рассказал обо всем родителям. По данным агентства, 57-летний мужчина вину отрицает. В свердловском управлении СКР тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 24-летний мужчина попросил 12-летнего школьника помочь поухаживать за 57-летним знакомым и заманил его к нему в квартиру. Там педофил надругался над подростком. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Мальчика позвали под предлогом помощи взрослому мужчине. Обманули, что ему уход нужен. Тот согласился и так попал в квартиру к 57-летнему подозреваемому», — сказал собеседник агентства. По его словам, под таким предлогом мальчика могли несколько раз водить в эту квартиру. Полиция задержала фигурантов, когда ребенок рассказал обо всем родителям. По данным агентства, 57-летний мужчина вину отрицает. В свердловском управлении СКР тему не комментируют.