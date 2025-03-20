Три дороги в Челябинской области затоплены водой из-за паводка

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Глубина перелива дорог не достигает десяти сантиметров (архивное фото)
Глубина перелива дорог не достигает десяти сантиметров (архивное фото) Фото:

В Челябинской области остаются только три дороги, подтопленные талыми водами. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«На 18:00 на региональных дорогах осталось всего три участка перелива паводковых вод. Глубина — до десяти сантиметров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Утром 20 марта в регионе было восемь подтопленных грунтовых дорог в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. Также фиксировалось два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.

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В Челябинской области остаются только три дороги, подтопленные талыми водами. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «На 18:00 на региональных дорогах осталось всего три участка перелива паводковых вод. Глубина — до десяти сантиметров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Утром 20 марта в регионе было восемь подтопленных грунтовых дорог в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. Также фиксировалось два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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