Три дороги в Челябинской области затоплены водой из-за паводка

В Челябинской области остаются только три дороги, подтопленные талыми водами. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«На 18:00 на региональных дорогах осталось всего три участка перелива паводковых вод. Глубина — до десяти сантиметров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Утром 20 марта в регионе было восемь подтопленных грунтовых дорог в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. Также фиксировалось два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.
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