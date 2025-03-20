Депутат Рады рассказал, что произойдет на Украине после Дня Победы

Военное положение и мобилизация на Украине продлены до 9 мая 2025 года, после чего они не будут продолжены. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«Из последнего! Военное положение и мобилизация в Украине до 9 мая 2025 года. Процедура продления — это голосование в Верховной раде, после — подпись президента. 9 мая ВП и мобилизация продлена не будет!!! Я вам больше скажу — Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле!» — заявил Дмитрук в своем telegram-канале.
По его словам, в поступивших инструкциях указано, что нужно завершить все текущие дела и подготовиться к закрытию. Дмитрук упомянул, что центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК) будут функционировать до тех пор, пока не будет принято иное решение.
Полномочия главы Украины Владимира Зеленского на текущем посту официально истекли в мае 2024 года. Однако новые выборы в стране не состоялись из-за введенного военного положения.
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