Британцы перебросят силы на Украину с востока НАТО

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил о возможном изменении дислокации войск страны, которые в настоящее время находятся в рамках миссии НАТО на восточном фланге альянса для поддержки миротворческой миссии на Украине. Тем не менее, в Британии обеспокоены возможной нехваткой ресурсов для удержания значительного числа военнослужащих одновременно и в Эстонии, и на Украине из-за ограниченного размера армии.
«На встрече рассматривались различные варианты укрепления нашего присутствия на Украине, исходя из текущих операций и ресурсов каждой страны-члена НАТО», — сказал Поллард по итогам встречи в Northwood. Его слова приводит издание ERR.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что изменения в расстановке союзных сил не скажутся на оборонной способности страны. «Мы уверены, что переброска британских сил на Украину не повлияет на нашу безопасность и присутствие НАТО в регионе», — заявил Певкур для ERR.
На международной конференции в Великобритании, где присутствовали представители более 20 стран, обсуждалась поддержка Украины и укрепление миротворческого контингента. Западное руководство активно работает над увеличением числа миротворцев, однако точные детали и временные рамки этих планов пока не определены.
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