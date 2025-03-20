В Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо

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Продукцию без маркировки выявили специалисты Россельхознадзора
Продукцию без маркировки выявили специалисты Россельхознадзора Фото:

В аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади специалисты Россельхознадзора, сообщается на сайте ведомства.

«У гражданки РФ в ручной клади находились молочная продукция общим весом 0,98 кг, у гражданина Таджикистана так же в ручной клади находилась молочная и мясная продукция общим весом 2,2 кг. Вся продукция непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения)», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю.

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. 18 марта они были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму в 1 000 рублей каждый.

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В аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади специалисты Россельхознадзора, сообщается на сайте ведомства. «У гражданки РФ в ручной клади находились молочная продукция общим весом 0,98 кг, у гражданина Таджикистана так же в ручной клади находилась молочная и мясная продукция общим весом 2,2 кг. Вся продукция непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения)», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. 18 марта они были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму в 1 000 рублей каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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