В Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо

В аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади специалисты Россельхознадзора, сообщается на сайте ведомства.
«У гражданки РФ в ручной клади находились молочная продукция общим весом 0,98 кг, у гражданина Таджикистана так же в ручной клади находилась молочная и мясная продукция общим весом 2,2 кг. Вся продукция непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения)», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю.
В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. 18 марта они были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму в 1 000 рублей каждый.
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