В ХМАО ожидаются сложные погодные условия и перепады температур

Жителей ХМАО ждет переменчивая погода: от ночных морозов до дневных оттепелей, осадков и порывистого ветра. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 17 по 19 марта регион столкнется с мокрым снегом, дождем и метелью. Температура будет колебаться от -19°C ночью до +2°C днем.
«21 марта ночью небольшой снег. Температура -4,-9 °С. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололедные явления. Температура +2,-3 °С. 22 марта местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура ночью -8,-13 °С, местами -14,-19 °С, днем 0,-5 °С. 23 марта небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах метель. Ветер местами порывы 14-19 м/с. Температура ночью -7,-12 °С, при прояснениях -14,-19 °С, днем 0,-5 °С», — сказано в сообщении синоптиков.
Данные Gismeteo по городам:
- В Ханты-Мансийске с пятницы по воскресенье днем в среднем от -2 до -3 °С. Ночью от -6 до -11 °С. Ветер с порывами до 10м/с. Синоптики прогнозируют облачную погоду и снег.
- В Сургуте в среднем температура днем составит от -3 до -4 °С. При этом ночью будет опускаться до -9 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой снег с дождем. Ветер до 12 м/с.
- Температура в Нижневартовске днем составит -1, -4 °С, ночью будет опускаться до -10 °С. Ожидается облачная погода и небольшой снег. Ветер до 8 м/с.
- В Нефтеюганске дневная температура в среднем будет колебаться от -2 до -4 °С, ночью от -5 до -9 °С. Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Ветер до 9 м/с.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сложных погодных условий вводили ограничения на трассах. Тогда из-за метели на участке автодороги «Югра» с 28 по141 км временно ограничили скорость движения до 70 км/ч.
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