Руководителя смоленского СИЗО задержали за взятку

Руководителя СИЗО №1 УФСИН по Смоленской области задержали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщило региональное УФСБ, уточнив, что полковник внутренней службы требовал 1,2 миллиона рублей за смягчение условий содержания одного из заключенных.
Уточняется, что задержанный обещал решить вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых, находящемуся в следственном изоляторе. «Денежные средства должны были передать родственники указанного лица, действующие в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через ранее неоднократно судимого знакомого 46-летнего мужчины», — сообщили в ведомстве. Информацию передает «Известия».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан посредник полковника внутренней службы. В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Расследование дела продолжается.
Ранее задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. В ближайшее время его планируют доставить в суд для решения вопроса о мере пресечения.
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