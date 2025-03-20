Задержан глава ИТ-отдела Росгвардии Чепкасов

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Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали
Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали Фото:

Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов был задержан следователями, сообщили журналисты. В ближайшее время его планируют доставить в суд для решения вопроса о мере пресечения.

«Чепкасов задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Дополнительные подробности о характере уголовного дела и конкретных обвинениях в отношении Николая Чепкасова на данный момент не известны.

В военном гарнизонном суде № 235 заявили, что им поступило ходатайство от следственных органов об аресте мужчины. Дополнительные комментарии в суде предоставлять отказались.

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Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов был задержан следователями, сообщили журналисты. В ближайшее время его планируют доставить в суд для решения вопроса о мере пресечения. «Чепкасов задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Дополнительные подробности о характере уголовного дела и конкретных обвинениях в отношении Николая Чепкасова на данный момент не известны. В военном гарнизонном суде № 235 заявили, что им поступило ходатайство от следственных органов об аресте мужчины. Дополнительные комментарии в суде предоставлять отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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