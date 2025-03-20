Задержан глава ИТ-отдела Росгвардии Чепкасов

Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов был задержан следователями, сообщили журналисты. В ближайшее время его планируют доставить в суд для решения вопроса о мере пресечения.
«Чепкасов задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Дополнительные подробности о характере уголовного дела и конкретных обвинениях в отношении Николая Чепкасова на данный момент не известны.
В военном гарнизонном суде № 235 заявили, что им поступило ходатайство от следственных органов об аресте мужчины. Дополнительные комментарии в суде предоставлять отказались.
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