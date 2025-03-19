19 марта 2025

Бьянка выступит в ХМАО перед выпускниками школ

Бьянка выступит в Югорске на городском празднике «Последний звонок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бьянка выступит в Югорске на городском празднике «Последний звонок»
Бьянка выступит в Югорске на городском празднике «Последний звонок» Фото:

Певица Бьянка выступит в Югорске на концертной площадке Центра культуры «Югра-Презент». Мероприятия состоится 23 мая. Информация об этом опубликована на сайте концертной площадки.

«Королева русского народного R&B в Югорске. Концерт, посвященный городскому празднику „Последний звонок“», — следует из информации на сайте учреждения.

Известно также, что райдер певицы составил 1,7 млн рублей. Эти расходы будут оплачены из бюджета учреждения. В райдер входит перемещение Бьянки на Mercedes-Benz S класса (и там должно быть разрешено курение вейпа). А остальные участники группы будут кататься в Mercedes-Benz Sprinter в кузове 507. Перелет до ХМАО и обратно бизнес-классом, проживание в отеле «Сосновый бор» в номере «Люкс».

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Певица Бьянка выступит в Югорске на концертной площадке Центра культуры «Югра-Презент». Мероприятия состоится 23 мая. Информация об этом опубликована на сайте концертной площадки. «Королева русского народного R&B в Югорске. Концерт, посвященный городскому празднику „Последний звонок“», — следует из информации на сайте учреждения. Известно также, что райдер певицы составил 1,7 млн рублей. Эти расходы будут оплачены из бюджета учреждения. В райдер входит перемещение Бьянки на Mercedes-Benz S класса (и там должно быть разрешено курение вейпа). А остальные участники группы будут кататься в Mercedes-Benz Sprinter в кузове 507. Перелет до ХМАО и обратно бизнес-классом, проживание в отеле «Сосновый бор» в номере «Люкс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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