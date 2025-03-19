Бьянка выступит в ХМАО перед выпускниками школ

Певица Бьянка выступит в Югорске на концертной площадке Центра культуры «Югра-Презент». Мероприятия состоится 23 мая. Информация об этом опубликована на сайте концертной площадки.
«Королева русского народного R&B в Югорске. Концерт, посвященный городскому празднику „Последний звонок“», — следует из информации на сайте учреждения.
Известно также, что райдер певицы составил 1,7 млн рублей. Эти расходы будут оплачены из бюджета учреждения. В райдер входит перемещение Бьянки на Mercedes-Benz S класса (и там должно быть разрешено курение вейпа). А остальные участники группы будут кататься в Mercedes-Benz Sprinter в кузове 507. Перелет до ХМАО и обратно бизнес-классом, проживание в отеле «Сосновый бор» в номере «Люкс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!