Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает муляжи гранат и автоматов

Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает необходимый инвентарь для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технологии». Среди самых необычных предметов — манекен с ранениями, макеты автоматов Калашникова, противопехотных осколочных и оборонительных гранат.
Судя по документам, также в кабинеты необходимы дозиметры-радиометры, аптечки, шины проволочные, фрезерные станки, лобзики, дрели, шуруповерты, кухонные весы, вытяжки, холодильники, чайники, электроплиты и многое другое. На всё это потратят 94 млн рублей, аукцион продлится до 3 апреля.
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