Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает муляжи гранат и автоматов

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Для обучения лицею необходимо 121 автомат Калашникова (АК-74)
Для обучения лицею необходимо 121 автомат Калашникова (АК-74) Фото:

Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает необходимый инвентарь для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технологии». Среди самых необычных предметов — манекен с ранениями, макеты автоматов Калашникова, противопехотных осколочных и оборонительных гранат.

Судя по документам, также в кабинеты необходимы дозиметры-радиометры, аптечки, шины проволочные, фрезерные станки, лобзики, дрели, шуруповерты, кухонные весы, вытяжки, холодильники, чайники, электроплиты и многое другое. На всё это потратят 94 млн рублей, аукцион продлится до 3 апреля.

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Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает необходимый инвентарь для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технологии». Среди самых необычных предметов — манекен с ранениями, макеты автоматов Калашникова, противопехотных осколочных и оборонительных гранат. Судя по документам, также в кабинеты необходимы дозиметры-радиометры, аптечки, шины проволочные, фрезерные станки, лобзики, дрели, шуруповерты, кухонные весы, вытяжки, холодильники, чайники, электроплиты и многое другое. На всё это потратят 94 млн рублей, аукцион продлится до 3 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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