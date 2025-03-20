Челябинский губернатор Текслер проверил состояние новой больницы в Миньяре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил работы по строительству новой Ашинской районной больницы в Миньяре. Учреждение официально откроют в мае, уточнили в пресс-службе губернатора.
«В формате разворота заехали в Миньяр. Здесь давно назрела потребность в новой больнице. В этом здании будут находиться детская и взрослая поликлиники, а также стационар. Уже в мае этого года мы должны будем открыть это медицинское учреждение», — сообщил Текслер.
Глава региона отметил, что здание быстро возвели благодаря модульной конструкции. Больница будет обслуживать почти восемь тысяч жителей, включая полторы тысячи детей. В ближайшее время там благоустроят территорию и закончат работы в гараже для медтранспорта. Сейчас больницу продолжают доукомплектовывать оборудованием. В апреле объект планируют закончить и сдать.
В рамках разворота Текслер также проверил культурно-досуговый центр. В учреждении, открытом по поручению губернатора, спустя год работают залы хореографии, вокала, игры на гармони, йоги и аэробики, а также детских кружков.
В Ашу Алексей Текслер приехал проконтролировать работу над устранением последствий паводка. Из-за начавшегося на две недели раньше половодья ситуация там ощущается наиболее остро.
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