Челябинский губернатор Текслер проверил состояние новой больницы в Миньяре

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Президиум политсовета ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проверил новую больницу в Миньяре, которую откроют в мае Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил работы по строительству новой Ашинской районной больницы в Миньяре. Учреждение официально откроют в мае, уточнили в пресс-службе губернатора.

«В формате разворота заехали в Миньяр. Здесь давно назрела потребность в новой больнице. В этом здании будут находиться детская и взрослая поликлиники, а также стационар. Уже в мае этого года мы должны будем открыть это медицинское учреждение», — сообщил Текслер.

Глава региона отметил, что здание быстро возвели благодаря модульной конструкции. Больница будет обслуживать почти восемь тысяч жителей, включая полторы тысячи детей. В ближайшее время там благоустроят территорию и закончат работы в гараже для медтранспорта. Сейчас больницу продолжают доукомплектовывать оборудованием. В апреле объект планируют закончить и сдать.

В рамках разворота Текслер также проверил культурно-досуговый центр. В учреждении, открытом по поручению губернатора, спустя год работают залы хореографии, вокала, игры на гармони, йоги и аэробики, а также детских кружков.

В Ашу Алексей Текслер приехал проконтролировать работу над устранением последствий паводка. Из-за начавшегося на две недели раньше половодья ситуация там ощущается наиболее остро.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил работы по строительству новой Ашинской районной больницы в Миньяре. Учреждение официально откроют в мае, уточнили в пресс-службе губернатора. «В формате разворота заехали в Миньяр. Здесь давно назрела потребность в новой больнице. В этом здании будут находиться детская и взрослая поликлиники, а также стационар. Уже в мае этого года мы должны будем открыть это медицинское учреждение», — сообщил Текслер. Глава региона отметил, что здание быстро возвели благодаря модульной конструкции. Больница будет обслуживать почти восемь тысяч жителей, включая полторы тысячи детей. В ближайшее время там благоустроят территорию и закончат работы в гараже для медтранспорта. Сейчас больницу продолжают доукомплектовывать оборудованием. В апреле объект планируют закончить и сдать. В рамках разворота Текслер также проверил культурно-досуговый центр. В учреждении, открытом по поручению губернатора, спустя год работают залы хореографии, вокала, игры на гармони, йоги и аэробики, а также детских кружков. В Ашу Алексей Текслер приехал проконтролировать работу над устранением последствий паводка. Из-за начавшегося на две недели раньше половодья ситуация там ощущается наиболее остро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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