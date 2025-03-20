Челябинский губернатор Текслер создаст отряд саперов для борьбы с паводками

Алексей Текслер решил создать в регионе собственный отряд саперов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение создать отряд саперов в регионе для борьбы с последствиями паводков. Угроза паводка еще не миновала из-за значительного количества снега в горах, уточнил Текслер.

«Принял решение о создании собственного отряда саперов в Челябинской области для оперативного реагирования на подобные ситуации в будущем. Угроза паводка еще не миновала. В горах остается значительное количество снега, возможны новые подъемы уровня воды», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Текслер уточнил, что мониторинг паводковой обстановки продолжается. В районах, где высок риск подъема уровня воды, проводятся необходимые мероприятия. Сейчас продолжается откачка воды из затопленных домов, в помещениях установлены тепловые пушки и генераторы.

В Аше уже начаты выплаты пострадавшим. Как уточнил губернатор, над оценкой имущества работает комиссия, а соцработникам поручено помочь жителям, которые зарегистрированы за пределами города.

«Сегодня работаю в Аше. Лично контролирую ликвидацию последствий паводка и помощь жителям города. Ситуация нормализуется. Главная задача — оказать адресную помощь каждому пострадавшему. Все вопросы обязательно решим», — подчеркнул Текслер.

Паводок пришел в Челябинскую область на две недели раньше ожидаемой даты. Особенно сложной оказалась ситуация в районах на Юге региона. Глава региона 20 марта приехал в Ашу, где половодье нанесло больше всего ущерба, проконтролировать работу над устранением последствий.