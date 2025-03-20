Посол КНР рассказал о последствиях «тарифной войны» США

«Тарифная война», развязанная США, приведет к негативным последствиям для самой страны, и отразится на жителях других стран. Своим мнение поделился посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй.
«США самим придется пожинать плоды развязанной ими „тарифной войны“», — считает Ханьхуэй. Об этом посол написал в авторской колонке для aif.ru.
Он также отметил, что недавнее введение дополнительных 10% пошлин на китайские товары и новые тарифы на сталь и алюминий являются односторонними мерами. Они игнорируют правила международной торговли и вызывают критику на международной арене.
Посол призвал США переосмыслить свои действия и проанализировать последствия тарифной и торговой войн. Он отметил, что в «тарифной войне» нет победителей, а политизация торгово-экономических проблем лишь усугубляет ситуацию, нанося ущерб экономическим интересам США и их международной репутации. Кроме того, политик предупредил, что «тарифная война» окажет серьезное влияние на многостороннюю торговую систему и приведет к экономическим потерям для многих стран. Односторонние торговые преференции Штатов для развивающихся стран могут стать лишь номинальными, что усугубит их экономическую уязвимость.
Помимо прочего, Чжан Ханьхуэй отметил, что новая волна американской тарифной политики может замедлить рост глобальной экономики, создавая риски спада и нарушая цепочки поставок. «Рост глобальной экономики будет тормозиться. Международный валютный фонд считает, что новая волна тарифной политики США приведет к сокращению инвестиций и нарушению цепочек поставок, что создаст риски спада для мировой экономики», — пишет Ханьхуэй.
Ранее президент США Дональд Трамп развязал торговую войну. Американский лидер ввел торговые пошлин на большую часть товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая. Это привело к ослаблению доллара как валюты.
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