Крупнейшая торговая война привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс выразил мнение, что президент Штатов Дональд Трамп, хотя и стремится к важным целям в развитии национальной промышленности, слишком жестко использует свои методы. По мнению Саммерса, такой подход наносит ущерб господству доллара в международной экономике. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.
Что произошло
Президент США Дональд Трамп 4 марта объявил о введении торговых пошлин на большую часть товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая. Установленные тарифы составили 25% для товаров из Канады и Мексики, за исключением канадской нефти, на которую была установлена пошлина в 10%. В отношении Китая тарифы были увеличены с 10% до 20%.
Общая сумма товаров, подпадающих под новые пошлины, составила 1,5 триллиона долларов. Трамп мотивировал свое решение существующим торговым дефицитом между США и указанными странами, а также недостаточными усилиями этих государств по ограничению поставок фентанила в Штаты.
Почему индекс доллара стал падать
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс выразил мнение, что американская внешняя политика, направленная на использование широкого спектра экономических санкций и тарифов против различных стран, может нанести ущерб статусу доллара как ведущей мировой валюты, который он занимал на протяжении последних пятидесяти лет. Это передает «Взгляд.ру».
Саммерс указал на действия администрации Трампа, которая увеличила тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая и рассматривает возможность введения новых пошлин в отношении Евросоюза. Основная цель таких мер — корректировка торговых балансов, стимулирование внутреннего производства и увеличение федеральных доходов США.
Тем не менее, такая политика вызвала беспокойство среди инвесторов, что отражается в падении американских акций и продажах доллара. В частности, на прошедшую среду доллар достиг трехмесячного минимума по отношению к основным мировым валютам. Это падение стало неожиданностью для многих экспертов, которые предполагали, что торговые конфликты и геополитическая напряженность могли бы, напротив, укрепить позиции американской валюты.
Отсрочки и торговые преференции
В рамках переговоров между Канадой и Мексикой были достигнуты важные договоренности, включая отсрочки и торговые льготы. Мексика взяла на себя обязательство разместить на своей границе со Штатами 10 тысяч военных с целью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. В ответ на это Канада анонсировала планы по укреплению пограничного контроля, предусматривающие выделение бюджета в размере 1,3 миллиарда долларов. Тем не менее, несмотря на эти меры, обе страны остались подвержены тарифным санкциям со стороны США.
Реакция Канады
Реакция на эти меры последовала незамедлительно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал начавшуюся торговую войну «очень неразумным решением», обвинил Трампа в попытке умиротворения президента РФ Владимира Путина и объявил о введении ответных 25-процентных пошлин на американские товары на сумму более 100 миллиардов долларов, которые будут введены поэтапно в течение следующих 21 дня.
В дополнение к федеральным мерам правительство Онтарио под руководством Дага Форда, иногда именуемого «канадским Трампом», ввело собственные ограничения. Это включало повышение цен на экспорт электроэнергии в США на 25%, запрет американским компаниям на участие в государственных закупках и расторжение контрактов с компанией Starlink Илона Маска.
Реакция Китая и Мексики
Китай также заявил о готовности к обострению конфликта с США и ввел пошлины размером 10-15% на американскую сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, 15 американских компаний были добавлены в список экспортного контроля, что означает запрет на поставку продукции двойного назначения. Мексика объявила о планах принять подобные меры уже в ближайшие выходные.
Как торговая война повлияет на ее страны-участницы
Никто не избежит потерь. Экономическая зависимость Мексики и Канады от торговых отношений с США сулит им рецессию. По прогнозам Банка Канады, ВВП страны может сократиться более чем на 2% в ближайшие два года, что приведет к уменьшению инвестиций, росту безработицы, девальвации национальной валюты и другим экономическим трудностям. Аналитики из Wilson Center предсказывают, что Мексика потеряет около 42 миллиардов долларов доходов от торговли и 4% своего ВВП.
США также почувствуют последствия торговых войн. Организация Tax Foundation оценивает, что долгосрочные тарифы против Канады, Мексики и Китая уменьшат американский ВВП на 0,3%, а доходы граждан после уплаты налогов сократятся на 0,6%. Основным ударом для американцев станет рост инфляции. В первую очередь подорожают автомобили, импортируемые из Мексики, бензин из-за зависимости от канадской нефти, а также смартфоны и ноутбуки, поставляемые из Китая.
Эксперты из Capital Economics предсказывают повышение инфляции в США до 4%. Главный экономист KPMG также не исключает возможности рецессии. Тем не менее, Трамп отрицает серьезность потенциальных последствий.
«Пошлины сделают Америку снова богатой и сделают Америку снова великой. И это уже происходит, это произойдет достаточно быстро. Будет небольшое беспокойство, но нам все равно», — сказал Трамп во время обращения к Конгрессу. Он также утверждает, что фермеры в итоге выиграют от торговых войн после периода адаптации.
Как торговая война скажется на России
Торговая война, инициированная администрацией Трампа, вероятно, не окажет прямого влияния на Россию. В контексте торговых отношений между США, Мексикой, Канадой и Китаем РФ не играет значительной роли, так что введение взаимных тарифов не повлияет на нее напрямую.
Однако Москва может извлечь определенные преимущества из текущей международной ситуации. В частности, введение Китаем пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию может снизить конкурентоспособность поставщиков из США, что, в свою очередь, предоставит российским аграрным компаниям возможность занять освободившиеся ниши на китайском рынке. За последние годы Россия стабильно увеличивала объемы экспорта продукции АПК в Китай, доля которого в 2023 году превысила 20%. Россельхознадзор активно работает над расширением списка экспортеров, и текущая ситуация на мировом рынке может способствовать ускорению этого процесса.
Кроме того, существует вероятность того, что США могут стремиться смягчить последствия торговых войн через укрепление партнерских отношений с Россией. Это предположение подкрепляется тем фактом, что почти одновременно с введением торговых пошлин администрация Белого дома начала рассматривать возможность ослабления антироссийских санкций.
По информации агентства Reuters, ослабление санкций может затронуть российских бизнесменов, особенно из энергетического сектора. Учитывая, что Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, смягчение американских санкций на ее энергетическую отрасль может помочь стабилизировать или даже снизить цены на бензин на мировом рынке.
Что будет с Европой
Евросоюз сталкивается с угрозой длительного участия в торговой войне. Введенные Вашингтоном тарифы на европейские товары могут привести к значительным потерям для бюджета Европы, оцениваемым в 300 миллиардов евро в год. Смягчение этих потерь возможно через поиск новых торговых партнеров и рынков, а также через обеспечение доступа к более дешевым источникам сырья. Однако, вместо этого, европейские бюрократы планируют направить дополнительные 800 миллиардов евро на поддержку этого конфликта.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение Штатами пошлин даст возможность странам-членам ЕС объединять свои запросы и проводить совместные закупки. Благодаря этому оборудованию, страны-члены смогут значительно усилить свою поддержку Украине, в том числе путем немедленной отправки военной техники, отметила фон дер Ляйен.
Однако у Брюсселя нет необходимых средств. Председатель Еврокомиссии рассчитывает занять их, предполагая, что страны ЕС будут платить по этим кредитам в дальнейшем. Это потребует сокращения социальных программ и ужесточения бюджетной политики. Можно было бы ожидать, что лидеры стран-членов выразят свое недовольствФридрих о, однако реакция была другой.
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц подчеркнул, что, учитывая нарастающую угрозу, Германия понимает, что Европе, и в частности ФРГ, необходимо приложить значительные усилия для укрепления оборонной способности страны и континента. В Германии действует закон, ограничивающий возможности правительства увеличивать военные расходы за счет долгов. Мерц, победивший на выборах в феврале, планирует отменить эти ограничения.
"Почти один триллион евро незаконного мегадолга. Мерц хочет возложить тяжелое бремя на федеральный бюджет за счет будущих поколений и стабильности валюты", — заявила сопредседатель партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель.
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