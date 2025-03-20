20 марта 2025

Мэр Нижнего Тагила проинспектировал важную стройку. Видео

Владислав Пинаев проверил ход капитального ремонта тагильской школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев (справа) показал на осмотре, как будет выглядеть школа
Владислав Пинаев (справа) показал на осмотре, как будет выглядеть школа Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла проверка хода капитального ремонта школы №70 на улице Ильича, 22 (микрорайон Вагонка). Помимо родителей учащихся и преподавателей, на осмотр приехал мэр города Владислав Пинаев.

«Вместе с родителями учеников и педагогами школы № 70 посмотрели ход капитального ремонта учебного учреждения. Такие встречи стали доброй традицией. Родители узнали, как будет выглядеть после ремонта школа, какое оборудование здесь появится, откроются новые направления — медиакласс, технический профиль, профессиональная подготовка», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, строители не выбиваются из графика. Школу должны открыть в начале 2026-го. Во дворе учебного заведения возведут новую спортивную площадку. Перестройка проводится в рамках национального президентского проекта «Образование».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла проверка хода капитального ремонта школы №70 на улице Ильича, 22 (микрорайон Вагонка). Помимо родителей учащихся и преподавателей, на осмотр приехал мэр города Владислав Пинаев. «Вместе с родителями учеников и педагогами школы № 70 посмотрели ход капитального ремонта учебного учреждения. Такие встречи стали доброй традицией. Родители узнали, как будет выглядеть после ремонта школа, какое оборудование здесь появится, откроются новые направления — медиакласс, технический профиль, профессиональная подготовка», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, строители не выбиваются из графика. Школу должны открыть в начале 2026-го. Во дворе учебного заведения возведут новую спортивную площадку. Перестройка проводится в рамках национального президентского проекта «Образование».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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