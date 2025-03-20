В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла проверка хода капитального ремонта школы №70 на улице Ильича, 22 (микрорайон Вагонка). Помимо родителей учащихся и преподавателей, на осмотр приехал мэр города Владислав Пинаев.
«Вместе с родителями учеников и педагогами школы № 70 посмотрели ход капитального ремонта учебного учреждения. Такие встречи стали доброй традицией. Родители узнали, как будет выглядеть после ремонта школа, какое оборудование здесь появится, откроются новые направления — медиакласс, технический профиль, профессиональная подготовка», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, строители не выбиваются из графика. Школу должны открыть в начале 2026-го. Во дворе учебного заведения возведут новую спортивную площадку. Перестройка проводится в рамках национального президентского проекта «Образование».
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