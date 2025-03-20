20 марта 2025

Часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога станции

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Пожар на подстанции произошел в результате умышленных действий неустановленного лица
Пожар на подстанции произошел в результате умышленных действий неустановленного лица Фото:

В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции «Горно-Алтайская» № 19. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. 

«В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции 110 кВ ПС „Горно-Алтайская“ № 19. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег оборудование, что привело к возгоранию и выходу объекта из строя», — написал Турчак в своем telegram-канале. 

Он отметил, что аварийные службы оперативно ликвидируют последствия пожара на подстанции. Возгорание удалось локализовать, избежав масштабных повреждений. Электроснабжение в центре Горно-Алтайска уже восстановлено, социальные объекты работают на резервном питании. Специалисты планируют полностью возобновить подачу энергии за 4–6 часов, написал Турчак. 

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Авангард Приморского края произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров сухой растительности. В результате возгорания уничтожен частный дом и хозяйственная постройка, а также поврежден многоквартирный дом. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, но сильный ветер усложняет тушение. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.

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В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции «Горно-Алтайская» № 19. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.  «В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции 110 кВ ПС „Горно-Алтайская“ № 19. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег оборудование, что привело к возгоранию и выходу объекта из строя», — написал Турчак в своем telegram-канале.  Он отметил, что аварийные службы оперативно ликвидируют последствия пожара на подстанции. Возгорание удалось локализовать, избежав масштабных повреждений. Электроснабжение в центре Горно-Алтайска уже восстановлено, социальные объекты работают на резервном питании. Специалисты планируют полностью возобновить подачу энергии за 4–6 часов, написал Турчак.  Ранее URA.RU сообщало, что в селе Авангард Приморского края произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров сухой растительности. В результате возгорания уничтожен частный дом и хозяйственная постройка, а также поврежден многоквартирный дом. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, но сильный ветер усложняет тушение. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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