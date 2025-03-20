Жители Приморья остались без дома из-за загоревшейся травы

В селе Авангард Приморского края произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров сухой растительности. В результате возгорания был уничтожен жилой частный дом и хозяйственная постройка, а также поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Приморье. В селе Авангард загорелись сухая растительность и строения на 3 000 квадратах», — сообщило МЧС России в telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают более 40 пожарных и 10 единиц пожарной техники. Сильный ветер усложняет процесс тушения пожара. Пламя уже уничтожило частный дом и хозяйственное строение, а также нанесло повреждения трехквартирному дому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.