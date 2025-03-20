У Минфина появились плохие новости для россиян по поводу семейной ипотеки

В данный момент для расширения семейной ипотеки в России нет оснований. Такое заявление сделал министр финансов Иван Чебесков в разговоре с журналистами.
«Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований», — заявил Чебесков в интервью «Известиям». Упрощение условий только ускорит рост цен жилплощадей, уверены аналитики Минфина. К тому же, инициатива дорого обойдется бюджету.
В последнее время в правительстве снова обсуждают допуск к льготным займам семей с детьми до 18 лет, а не до шести. При этом за февраль выдачи ипотек по госпрограмме и без того подросли, подчеркнул Чебесков.
Ранее были названы города, подходящие под семейную ипотеку на вторичном рынке. Кто сможет купить квартиру по новой льготной программе — узнаете здесь. А о том, как оформить целевое ипотечное кредитование — тут.
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