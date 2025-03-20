20 марта 2025

У Минфина появились плохие новости для россиян по поводу семейной ипотеки

Минфин РФ выступил против расширения семейной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семейная ипотека распространится на вторичный рынок жилья с апреля
Семейная ипотека распространится на вторичный рынок жилья с апреля Фото:

В данный момент для расширения семейной ипотеки в России нет оснований. Такое заявление сделал министр финансов Иван Чебесков в разговоре с журналистами.

«Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований», — заявил Чебесков в интервью «Известиям». Упрощение условий только ускорит рост цен жилплощадей, уверены аналитики Минфина. К тому же, инициатива дорого обойдется бюджету.

В последнее время в правительстве снова обсуждают допуск к льготным займам семей с детьми до 18 лет, а не до шести. При этом за февраль выдачи ипотек по госпрограмме и без того подросли, подчеркнул Чебесков.

Ранее были названы города, подходящие под семейную ипотеку на вторичном рынке. Кто сможет купить квартиру по новой льготной программе — узнаете здесь. А о том, как оформить целевое ипотечное кредитование — тут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В данный момент для расширения семейной ипотеки в России нет оснований. Такое заявление сделал министр финансов Иван Чебесков в разговоре с журналистами. «Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований», — заявил Чебесков в интервью «Известиям». Упрощение условий только ускорит рост цен жилплощадей, уверены аналитики Минфина. К тому же, инициатива дорого обойдется бюджету. В последнее время в правительстве снова обсуждают допуск к льготным займам семей с детьми до 18 лет, а не до шести. При этом за февраль выдачи ипотек по госпрограмме и без того подросли, подчеркнул Чебесков. Ранее были названы города, подходящие под семейную ипотеку на вторичном рынке. Кто сможет купить квартиру по новой льготной программе — узнаете здесь. А о том, как оформить целевое ипотечное кредитование — тут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...