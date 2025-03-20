Пермяка задержали на Кубани за обман судьи и выманивание крупной суммы денег

По решению Тимашевского районного суда (Краснодарский край) 22-летнего жителя Прикамья арестовали на два месяца. Мужчину обвиняют в мошенничестве в составе преступной группы. По данным пресс-службы судов южного региона, жертвой аферистов стала судья в почетной отставке.
«Жителя Пермского края арестовали и обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 7 по 11 марта неустановленные лица по телефону убедили потерпевшую передать деньги якобы для „пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований“. Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленникам все имеющиеся сбережения», — на данные ведомств ссылается «Коммерсант-Кубань».
Итоговая сумма не раскрывается. Хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировавшая выдачу кредита. Подозреваемого задержали в качестве курьера.
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