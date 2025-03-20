20 марта 2025

Пермяка задержали на Кубани за обман судьи и выманивание крупной суммы денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Пермского края осудят за мошенничество
Жителя Пермского края осудят за мошенничество Фото:

По решению Тимашевского районного суда (Краснодарский край) 22-летнего жителя Прикамья арестовали на два месяца. Мужчину обвиняют в мошенничестве в составе преступной группы. По данным пресс-службы судов южного региона, жертвой аферистов стала судья в почетной отставке.

«Жителя Пермского края арестовали и обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 7 по 11 марта неустановленные лица по телефону убедили потерпевшую передать деньги якобы для „пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований“. Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленникам все имеющиеся сбережения», — на данные ведомств ссылается «Коммерсант-Кубань».

Итоговая сумма не раскрывается. Хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировавшая выдачу кредита. Подозреваемого задержали в качестве курьера.

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По решению Тимашевского районного суда (Краснодарский край) 22-летнего жителя Прикамья арестовали на два месяца. Мужчину обвиняют в мошенничестве в составе преступной группы. По данным пресс-службы судов южного региона, жертвой аферистов стала судья в почетной отставке. «Жителя Пермского края арестовали и обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 7 по 11 марта неустановленные лица по телефону убедили потерпевшую передать деньги якобы для „пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований“. Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленникам все имеющиеся сбережения», — на данные ведомств ссылается «Коммерсант-Кубань». Итоговая сумма не раскрывается. Хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировавшая выдачу кредита. Подозреваемого задержали в качестве курьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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