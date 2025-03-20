20 марта 2025

В Перми лучшие водители трамваев и автобусов поборются за 100 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги городского конкурса подведут с 1 по 15 ноября
Итоги городского конкурса подведут с 1 по 15 ноября Фото:

В прикамской столице стартовал отбор участников на конкурс «Топ-100» для водителей городских автобусов и трамваев. Лучших будут определять с 1 апреля по 30 сентября, передает пресс-служба дептранспорта Перми.

«Водителям необходимо подать заявку на участие, а в дальнейшем просто добросовестно выполнять свои обязанности. Анализ качества работы будет оцениваться на основе данных навигационного контроля, данных от ГАИ и результатов проверок на линии. По итогам — лучшие 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев получат по 100 тысяч рублей», — написано на сайте мэрии города.

Специалисты департамента подчеркивают — заявки на участие можно подавать в течение всего конкурса. При этом имеется смысл делать это заранее, так как будут учитываться часы работы на линии.

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В прикамской столице стартовал отбор участников на конкурс «Топ-100» для водителей городских автобусов и трамваев. Лучших будут определять с 1 апреля по 30 сентября, передает пресс-служба дептранспорта Перми. «Водителям необходимо подать заявку на участие, а в дальнейшем просто добросовестно выполнять свои обязанности. Анализ качества работы будет оцениваться на основе данных навигационного контроля, данных от ГАИ и результатов проверок на линии. По итогам — лучшие 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев получат по 100 тысяч рублей», — написано на сайте мэрии города. Специалисты департамента подчеркивают — заявки на участие можно подавать в течение всего конкурса. При этом имеется смысл делать это заранее, так как будут учитываться часы работы на линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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