В Перми лучшие водители трамваев и автобусов поборются за 100 000 рублей

В прикамской столице стартовал отбор участников на конкурс «Топ-100» для водителей городских автобусов и трамваев. Лучших будут определять с 1 апреля по 30 сентября, передает пресс-служба дептранспорта Перми.
«Водителям необходимо подать заявку на участие, а в дальнейшем просто добросовестно выполнять свои обязанности. Анализ качества работы будет оцениваться на основе данных навигационного контроля, данных от ГАИ и результатов проверок на линии. По итогам — лучшие 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев получат по 100 тысяч рублей», — написано на сайте мэрии города.
Специалисты департамента подчеркивают — заявки на участие можно подавать в течение всего конкурса. При этом имеется смысл делать это заранее, так как будут учитываться часы работы на линии.
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