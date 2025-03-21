Shot: ВСУ пытались атаковать аэродром под Волгоградом. Видео

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Местные жители сообщили о серии взрывов
Местные жители сообщили о серии взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области. Местные жители насчитали не менее семи взрывов.

«Было слышно не менее семи взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах», — цитирует очевидцев telegam-канал Shot.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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ВСУ попытались атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области. Местные жители насчитали не менее семи взрывов. «Было слышно не менее семи взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах», — цитирует очевидцев telegam-канал Shot. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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