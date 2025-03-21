Местные жители сообщили о серии взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области. Местные жители насчитали не менее семи взрывов.
«Было слышно не менее семи взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах», — цитирует очевидцев telegam-канал Shot.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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