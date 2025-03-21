«Коммерсант»: дело о теракте в «Крокусе» не передадут в суд к годовщине трагедии

Дело о теракте в «Крокусе» не передадут в суд к годовщине, которая будет 22 марта. Обвиняемые не смогут быстро ознакомиться с объемным делом, которое уже занимает 420 томов. Об этом рассказал адвокат по назначению Олег Власов.
«В деле почти 420 томов, с которыми наши подзащитные знакомятся в СИЗО „Лефортово“. Очевидно, что они не успеют прочитать все материалы к концу марта, поскольку начали только в феврале. Ознакомление может состояться в конце мая, да и то если суд ограничит его срок», — написал «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Власова.
Ранее URA.RU сообщало, что большинство потерпевших в результате теракта в «Крокус сити холле» отказались знакомиться с материалами уголовного дела, состоящего из 400 томов. Потерпевшие доверились своим адвокатам. Сейчас с делом знакомятся обвиняемые, и материалы планируется передать в прокуратуру в мае.
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