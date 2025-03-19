ТАСС: большинство потерпевших не стало знакомиться с делом о теракте в «Крокусе»

Большая часть потерпевших в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье не стала знакомиться с материалами уголовного дела объемом в 400 томов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Большая часть потерпевших отказалась от права ознакомиться с материалами дела. Там более 400 томов», — рассказали в правоохранительных органах агентству ТАСС. Подобную информацию подтвердила и адвокат Людмила Айвар, отметив, что многие потерпевшие полностью доверились своим представителям и отказались от права на ознакомление с материалами дела.
Сейчас с делом знакомятся обвиняемые. Ожидается, что материалы будут переданы в прокуратуру в мае текущего года.
По предварительным данным, в процессе расследования было допрошено более 1 700 человек в качестве потерпевших и свыше 800 — в качестве свидетелей. После завершения процедуры ознакомления сторон с материалами дела, оно будет передано в прокуратуру, где определится дальнейшая судьба уголовного процесса: либо обвинительное заключение будет утверждено и дело направлено в суд, либо, в случае выявления нарушений, — возвращено на доработку.
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