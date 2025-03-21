Генерал Валерий Муминджанов, судимый за взятки, хочет вернуться в зону СВО

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, находясь под судом за коррупционные преступления, выразил желание вернуться к участию в СВО. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бородин.
«В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на СВО, в зону непосредственного ведения боевых действий», — сообщил Бородин в беседе с РИА Новости. Накануне прошло закрытое заседание по делу замкомандующего. Для рассмотрения ходатайства суд объявил перерыв до 10 апреля.
Согласно информации следственных органов, в период с 2017 по 2023 годы генерал Муминджанов занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ и отвечал за снабжение ВС РФ вещевым имуществом. В течение этого времени Минобороны заключило ряд государственных контрактов на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для поставки обмундирования в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, за посредничество в заключении данных контрактов с определенными компаниями генерал получил взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
Имущество Муминджанова было арестовано на сумму, эквивалентную размеру утверждаемой взятки. Сам он в настоящее время находится в заключении.
Накануне бывший руководитель 58-й гвардейской армии Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, написал письмо президенту Владимиру Путину и попросил того вернуть его «в строй». Он заявил, что продолжает оставаться «преданным России».
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