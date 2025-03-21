Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией

Власти Сербии выразили благодарность российским спецслужбам за помощь в борьбе с цветной революцией. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Вулин.
«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией», — сказал Вулин. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что у сербских и российских спецслужб налажена хорошая коммуникация. По его словам, Россия знает об опасности, нависшей над Сербией, и оказывает поддержку.
Вулин также напомнил, что между спецслужбами России и Сербии ранее было заключено официальное соглашение о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, которое продолжает оставаться в силе. По его словам, оно играет ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе.
Ранее премьер Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских следователей к расследованию событий на мартовских протестах в Белграде. Он попросил Россию помочь установить обстоятельства использования «звуковой пушки» на демонстрации 15 марта.
В Сербии уже четыре месяца продолжаются протесты студентов и оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде 1 ноября 2024 года. 15 марта в Белграде прошел митинг, в котором, по данным МВД, участвовали 107 тысяч человек. Президент Александр Вучич сообщил, что 56 человек получили травмы, а 22 были задержаны за нарушение порядка. Также были повреждены около 100 тракторов, приведенных сторонниками президента в центр Белграда.
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