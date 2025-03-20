20 марта 2025

Сербия попросила Россию расследовать инцидент со звуковой пушкой в Белграде

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Звуковую пушки применили в Сербии на протестах
Звуковую пушки применили в Сербии на протестах Фото:

Премьер Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских следователей к расследованию событий на мартовских протестах в Белграде. Вучевич попросил Россию помочь в установлении обстоятельств использования так называемой «звуковой пушки» на демонстрации, состоявшейся 15 марта.

«Я направил письмо Мишустину, в котором по инициативе президента Александра Вучича попросил, чтобы Россия, как наш стратегический партнер и братская страна, подключила свои следственные органы и органы безопасности к установлению полной правды о событиях 15 марта», — написал Вучевич в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вучевич ранее заявил о намерении правительства пригласить для участия в расследовании спецслужбы США. Это решение было принято в свете обвинений в адрес полиции о применении так называемой «звуковой пушки» против участников последнего митинга.

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Премьер Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских следователей к расследованию событий на мартовских протестах в Белграде. Вучевич попросил Россию помочь в установлении обстоятельств использования так называемой «звуковой пушки» на демонстрации, состоявшейся 15 марта. «Я направил письмо Мишустину, в котором по инициативе президента Александра Вучича попросил, чтобы Россия, как наш стратегический партнер и братская страна, подключила свои следственные органы и органы безопасности к установлению полной правды о событиях 15 марта», — написал Вучевич в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Вучевич ранее заявил о намерении правительства пригласить для участия в расследовании спецслужбы США. Это решение было принято в свете обвинений в адрес полиции о применении так называемой «звуковой пушки» против участников последнего митинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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