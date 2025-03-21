Россияне назвали идеальный размер пенсии для себя

Банки.ру: идеальный размер пенсии должен составлять не менее 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обеспеченные пенсионеры хотят получать не менее ста тысяч рублей, передает Банки.ру
Обеспеченные пенсионеры хотят получать не менее ста тысяч рублей, передает Банки.ру Фото:

Идеальный размер пенсионных выплат в России сильно зависит от текущих доходов граждан. Согласно опросу, люди с высоким заработком считают, что комфортный размер пенсии должен составлять от 100 тысяч рублей. Соответствующие данные передает «Банки.ру».

«Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным — от 100 тысяч рублей (72%)», — следует из опроса. Соответствующие данные имеются в распоряжении ТАСС. В то же время, среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей только 28% удовлетворены пенсией в размере 26-35 тысяч рублей, и лишь 38% считают комфортным уровень в 61-100 тысяч рублей.

Исследование также показало, что люди с небольшим доходом готовы принять любой размер пенсии, в то время как более обеспеченные участники нацелены исключительно на более высокие выплаты. С 28 января по 21 февраля 2025 года на портале «Банки.ру» проходил опрос, в котором участвовали около 7 тысяч человек.

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Идеальный размер пенсионных выплат в России сильно зависит от текущих доходов граждан. Согласно опросу, люди с высоким заработком считают, что комфортный размер пенсии должен составлять от 100 тысяч рублей. Соответствующие данные передает «Банки.ру». «Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным — от 100 тысяч рублей (72%)», — следует из опроса. Соответствующие данные имеются в распоряжении ТАСС. В то же время, среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей только 28% удовлетворены пенсией в размере 26-35 тысяч рублей, и лишь 38% считают комфортным уровень в 61-100 тысяч рублей. Исследование также показало, что люди с небольшим доходом готовы принять любой размер пенсии, в то время как более обеспеченные участники нацелены исключительно на более высокие выплаты. С 28 января по 21 февраля 2025 года на портале «Банки.ру» проходил опрос, в котором участвовали около 7 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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