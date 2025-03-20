20 марта 2025

В Курганской области прокуратура помогла жертве мошенников вернуть деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Каргапольского округа взыскала деньги с жителя Амурской области
Прокуратура Каргапольского округа взыскала деньги с жителя Амурской области Фото:

Прокурор Каргапольского округа Курганской области добился в суде взыскания суммы неосновательного обогащения в пользу местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. В декабре 2023 года женщина перевела 65 тысяч рублей злоумышленникам, после чего было возбуждено уголовное дело.

«С целью взыскания суммы неосновательного обогащения прокурор обратился в суд в интересах пострадавшей женщины с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Суд с требованиями согласился.

В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов. 

В Курганской области за последнее время участились случаи мошенничества, связанные с дистанционным хищением денег. Так, одна из жительниц региона потеряла более миллиона рублей, играя в мобильную игру и следуя советам аферистов о дополнительном заработке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Каргапольского округа Курганской области добился в суде взыскания суммы неосновательного обогащения в пользу местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. В декабре 2023 года женщина перевела 65 тысяч рублей злоумышленникам, после чего было возбуждено уголовное дело. «С целью взыскания суммы неосновательного обогащения прокурор обратился в суд в интересах пострадавшей женщины с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Суд с требованиями согласился. В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов.  В Курганской области за последнее время участились случаи мошенничества, связанные с дистанционным хищением денег. Так, одна из жительниц региона потеряла более миллиона рублей, играя в мобильную игру и следуя советам аферистов о дополнительном заработке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...