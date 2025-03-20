В Курганской области прокуратура помогла жертве мошенников вернуть деньги

Прокурор Каргапольского округа Курганской области добился в суде взыскания суммы неосновательного обогащения в пользу местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. В декабре 2023 года женщина перевела 65 тысяч рублей злоумышленникам, после чего было возбуждено уголовное дело.
«С целью взыскания суммы неосновательного обогащения прокурор обратился в суд в интересах пострадавшей женщины с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Суд с требованиями согласился.
В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов.
В Курганской области за последнее время участились случаи мошенничества, связанные с дистанционным хищением денег. Так, одна из жительниц региона потеряла более миллиона рублей, играя в мобильную игру и следуя советам аферистов о дополнительном заработке.
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