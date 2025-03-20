На дорогах Ямала появится еще 1000 видеокамер

К концу 2025 года на дорогах ЯНАО появятся еще 1000 работающих видеокамер. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.
«До конца года еще тысячу камер подключат к региональной системе видеонаблюдения. Такую цифру озвучил Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада. Безопасность является одним из окружных приоритетов и уже сегодня „умные“ камеры помогают раскрывать преступления, предотвращать правонарушения и разыскивать людей», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
Всего на Ямале подключат 6000 камер, 2000 из которых будут анализировать происходящее на дорогах — 200 из них задействованы на основных транспортных узлах региона. Системой видеонаблюдения оснастят дороги рядом с ХМАО: зимник Мужи-Азовы-Теги и дорога Ягельный-Приозерный-Надым.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!