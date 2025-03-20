20 марта 2025

На дорогах Ямала появится еще 1000 видеокамер

Дорожники подключат тысячу камер для слежки за ямальскими водителями
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на Ямале будут работать 6000 видеокамер
Всего на Ямале будут работать 6000 видеокамер Фото:

К концу 2025 года на дорогах ЯНАО появятся еще 1000 работающих видеокамер. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«До конца года еще тысячу камер подключат к региональной системе видеонаблюдения. Такую цифру озвучил Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада. Безопасность является одним из окружных приоритетов и уже сегодня „умные“ камеры помогают раскрывать преступления, предотвращать правонарушения и разыскивать людей», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

Всего на Ямале подключат 6000 камер, 2000 из которых будут анализировать происходящее на дорогах — 200 из них задействованы на основных транспортных узлах региона. Системой видеонаблюдения оснастят дороги рядом с ХМАО: зимник Мужи-Азовы-Теги и дорога Ягельный-Приозерный-Надым.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах.

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К концу 2025 года на дорогах ЯНАО появятся еще 1000 работающих видеокамер. Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «До конца года еще тысячу камер подключат к региональной системе видеонаблюдения. Такую цифру озвучил Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада. Безопасность является одним из окружных приоритетов и уже сегодня „умные“ камеры помогают раскрывать преступления, предотвращать правонарушения и разыскивать людей», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. Всего на Ямале подключат 6000 камер, 2000 из которых будут анализировать происходящее на дорогах — 200 из них задействованы на основных транспортных узлах региона. Системой видеонаблюдения оснастят дороги рядом с ХМАО: зимник Мужи-Азовы-Теги и дорога Ягельный-Приозерный-Надым. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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