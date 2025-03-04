На Ямале установят сотни новых видеокамер во дворах

На Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Работы запланированы и в городах-юбилярах — Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. В окружной столице в рамках комплексного благоустройства двух дворов установят 10 обзорных камер и 17 подъездных», — сказано на сайте окружного правительства.
Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах. В рамках проекта будет установлено 12 обзорных камер и 80 камер в подъездах. В программе «Мой двор» уже участвуют Муравленко, Лабытнанги и Надым. В этом году дворы будут благоустроены также в Тарко-Сале и Губкинском.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале в 2025 году установят более 500 камер с системой распознавания лиц. В регионе уже сейчас система насчитывает около 5000 видеокамер.
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