04 марта 2025

На Ямале установят сотни новых видеокамер во дворах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Системы видеонаблюдения появятся в 23 дворах
Системы видеонаблюдения появятся в 23 дворах Фото:

На Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Работы запланированы и в городах-юбилярах — Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. В окружной столице в рамках комплексного благоустройства двух дворов установят 10 обзорных камер и 17 подъездных», — сказано на сайте окружного правительства. 

Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах. В рамках проекта будет установлено 12 обзорных камер и 80 камер в подъездах. В программе «Мой двор» уже участвуют Муравленко, Лабытнанги и Надым. В этом году дворы будут благоустроены также в Тарко-Сале и Губкинском.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале в 2025 году установят более 500 камер с системой распознавания лиц. В регионе уже сейчас система насчитывает около 5000 видеокамер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале продолжается реализация программы «Мой двор» — в 2025 году во дворах и подъездах по всему региону установят 425 видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Работы запланированы и в городах-юбилярах — Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. В окружной столице в рамках комплексного благоустройства двух дворов установят 10 обзорных камер и 17 подъездных», — сказано на сайте окружного правительства.  Более 80 камер появятся во дворах и подъездах Нового Уренгоя. В Ноябрьске планируется установка системы видеонаблюдения в трех дворах. В рамках проекта будет установлено 12 обзорных камер и 80 камер в подъездах. В программе «Мой двор» уже участвуют Муравленко, Лабытнанги и Надым. В этом году дворы будут благоустроены также в Тарко-Сале и Губкинском. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале в 2025 году установят более 500 камер с системой распознавания лиц. В регионе уже сейчас система насчитывает около 5000 видеокамер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...