Варяги в руководстве Прикамья: как сделали карьеру в Перми выходцы из других регионов и стран

Выходцы из стран ближнего зарубежья руководят целыми отраслями в Пермском крае

21 марта 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Далеко не все пермские чиновники являются коренными пермяками Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В представлении многих жителей Прикамья, политики и чиновники, работающие в Пермском крае, обязательно должны быть местными или, хотя бы иметь «родственные связи» с регионом, на благо которого трудятся. На самом деле далеко не все из них являются коренными пермяками. Кому-то из «варягов» посчастливилось заработать в Пермском крае миллионы и стать самым богатым депутатом. Другим удалось войти в историю из-за смешных фестивалей, которые стали визитной карточкой региона. Биографии «понаехавших» — в материале URA.RU. Алексей Черников учился в Белгороде, а работал в Москве и Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края Родился в Губкине Белгородской области в 1981 году. В 2003 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, получив квалификацию инженера. С 2007 года трудился в нескольких московских консалтинговых компаниях, в 2018 году возглавил компанию «Техконсур» в Екатеринбурге. До приезда в Пермь деятельность Черникова была связана с совершенствованием систем управления в госсекторе и различных отраслях экономики. Будущий чиновник занимался также построением систем менеджмента по международным стандартам. В 2020 году Алексей Черников занял должность зампреда правительства Пермского края. Есть версия, что его кандидатуру посоветовал создатель «Свободной кассы» и известный пермский инвестор Евгений Жуланов, который является учредителем ООО «Техконсур». Черников курирует туризм, IT, цифровую экономику и молодежную политику. Дмитрий Беланович родился, учился и работал в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов Пермского края Родился в Москве в 1974 году. Имеет три высших образования. Работал на руководящих постах в строительных компаниях. C 2005 года работал в структуре Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в центральном аппарате Федеральной службы по контролю в сфере природопользования (Росприроднадзор). В 2009 году был избран на должность Главы Можайского района Московской области. Подал в отставку после разговора с главой области Андреем Воробьевым в 2013 году. Как заявили «Интерфаксу» в правительстве области, отставка была связана с утратой к нему доверия жителей и областных властей. Бывший коллега Дмитрия Белановича по Росприроднадзору Олег Митволь заявил, что отставка связана с состоянием его здоровья, так как его вес составляет 170 килограммов. После Беланович работал советником министра природных ресурсов и экологии РФ, главой департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды. В 2014 году он представлял интересы минприроды РФ в спорах вокруг размещения зоопарка в Черняевском лесу Перми. Ведомство поясняло пермскому губернатору Виктору Басаргину, почему строить зоопарк в лесу не очень правильно. В 2020 году Беланович возглавил министерство природных ресурсов Пермского края. Николай Благов до Перми работал в Узбекистане, Геленджике и Краснодаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Николай Благов, депутат Законодательного Собрания Пермского края Родился в Ташкенте Узбекской ССР в 1957 году. Трудовой путь начал помощником машиниста экскаватора. После службы в армии 10 лет работал шахтером-горноспасателем в городе Янгиабад в Узбекистане. С 1991 по 1997 год руководил организациями в Геленджике. Далее работал в администрациях Геленджика и Краснодарского края. С 2003 года начал трудиться в газовой сфере на ОАО «Краснодаркрайгаз». В Пермском крае будущий депутат появился в 49 лет: в 2006 году стал гендиректором пермского ЗАО «Фирма Уралгазсервис», где проработал до 2013 года. С 2013 по 2016 год — руководитель АО «Газпром газораспределение Пермь». С 2016 по 2018 год возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». С 2016 года являлся депутатом краевого парламента от «Единой России». В 2021 году Благова в список партии не включили. Тогда-газовик и пенсионер Благов сменил политический окрас и выдвинулся от ЛДПР. Ему передали мандат Владимира Жириновского, который был «паровозом» партсписка пермского отделения. Николай Благов является самым богатым парламентарием с доходом более 600 млн рублей. Юлия Ветошкина большую часть карьеры строила в Ярославле Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Юлия Ветошкина, министр по туризму Пермского края Родилась в Рыбинске Ярославской области в 1967 году. В 1989 году окончила Ярославский государственный университет по специальности «прикладная математика». В 2006 году окончила с отличием экономический факультет Ярославского государственного университета. С 1993 года работала в администрации Ярославской области, с 2012 по 2016 год являлась руководителем областного агентства по туризму. В 2017 году Юлию Ветошкину пригласили на должность начальника управления туризма министерства культуры Московской области. В 2018 году Юлия Ветошкина переехала в Пермь и с октября 2019 года руководила Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края. С декабря 2020 года Агентство по туризму и молодежной политике переименовано в в одноименное министерство. Алексей Андреев родился в Оренбуржье, учился в Москве и работал в Краснодаре Фото: сайт ПГАТУ Алексей Андреев, ректор ПГАТУ, депутат заксобрания Пермского края Родился в селе Архангеловка Оренбургской области в 1958 году. В 1983 году с отличием окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальностям «историк, преподаватель истории» и «переводчик с французского языка». Работал преподавателем, заведующим кафедрой политологии Кубанского государственного университета в Краснодаре (КубГУ). С 1987 по 1995 год был деканом факультета политологии и права Института управления при КубГУ С 1995 по 2000 годы — депутат государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по международным делам. В 2000 году стал работать в должности представителя Сберегательного банка России в Федеральном Собрании. С 2009 по 2012 годы Андреев вернулся во власть и занял пост главного федерального инспектора по Пермскому краю. После смены полпреда Приволжского федерального округа и устроился помощником депутата госдумы от Татарстана Марсела Галимарданова. С 2018 года Андреев назначен и. о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета, где и работает до сих пор (но с 2023 года без приставки и. о.). В 2021 году он был избран депутатом заксобрания. Игорь Гладнев родился в Казахстане, а учился в Красноярске Фото: Алексей Гущин © URA.RU Игорь Гладнев, экс-министр культуры Пермского края Родился Костанае Казахской ССР в 1961 году. В 1982 году окончил театральный факультет Красноярского государственного института искусств и устроился артистом драмтеатра в Минусинске Красноярского края. После службы в армии переехал в Пермь. С 1984 по 2003 год был артистом Пермского академического театра драмы. Но с небольшим перерывом — с 1994 по 1995 года Гладнев являлся главный редактор телекомпании «Рифей-ТВ». В 2004—2005 годах стал директором театра, в котором работал. Был заместителем генерального директора ОАО «Минеральные удобрения», и в марте 2006 года избран депутатом Пермской городской Думы. С 2013 по 2017 годы возглавлял краевой министерство культуры. В историю Прикамья Гладнев вошел, как министр, поддержавший идею фестиваля по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк», после которого столичный поэт Андрей Орлов написал такие строки: Кто-то горе-тоску заливает вином, Кто-то пьет от болезней микстуры, Мы в Перми обожаем кидаться говном По приказу министра культуры. В настоящее время Игорь Гладнев — директор пермской школы «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева». Также он занимался патриотическим воспитанием с позиции председателя регионального отделения «Российское военно-историческое общество» в Пермском крае. Гладнев является председателем комиссии краевой Общественной палаты по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В представлении многих жителей Прикамья, политики и чиновники, работающие в Пермском крае, обязательно должны быть местными или, хотя бы иметь «родственные связи» с регионом, на благо которого трудятся. На самом деле далеко не все из них являются коренными пермяками. Кому-то из «варягов» посчастливилось заработать в Пермском крае миллионы и стать самым богатым депутатом. Другим удалось войти в историю из-за смешных фестивалей, которые стали визитной карточкой региона. Биографии «понаехавших» — в материале URA.RU. Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края Родился в Губкине Белгородской области в 1981 году. В 2003 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, получив квалификацию инженера. С 2007 года трудился в нескольких московских консалтинговых компаниях, в 2018 году возглавил компанию «Техконсур» в Екатеринбурге. До приезда в Пермь деятельность Черникова была связана с совершенствованием систем управления в госсекторе и различных отраслях экономики. Будущий чиновник занимался также построением систем менеджмента по международным стандартам. В 2020 году Алексей Черников занял должность зампреда правительства Пермского края. Есть версия, что его кандидатуру посоветовал создатель «Свободной кассы» и известный пермский инвестор Евгений Жуланов, который является учредителем ООО «Техконсур». Черников курирует туризм, IT, цифровую экономику и молодежную политику. Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов Пермского края Родился в Москве в 1974 году. Имеет три высших образования. Работал на руководящих постах в строительных компаниях. C 2005 года работал в структуре Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в центральном аппарате Федеральной службы по контролю в сфере природопользования (Росприроднадзор). В 2009 году был избран на должность Главы Можайского района Московской области. Подал в отставку после разговора с главой области Андреем Воробьевым в 2013 году. Как заявили «Интерфаксу» в правительстве области, отставка была связана с утратой к нему доверия жителей и областных властей. Бывший коллега Дмитрия Белановича по Росприроднадзору Олег Митволь заявил, что отставка связана с состоянием его здоровья, так как его вес составляет 170 килограммов. После Беланович работал советником министра природных ресурсов и экологии РФ, главой департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды. В 2014 году он представлял интересы минприроды РФ в спорах вокруг размещения зоопарка в Черняевском лесу Перми. Ведомство поясняло пермскому губернатору Виктору Басаргину, почему строить зоопарк в лесу не очень правильно. В 2020 году Беланович возглавил министерство природных ресурсов Пермского края. Николай Благов, депутат Законодательного Собрания Пермского края Родился в Ташкенте Узбекской ССР в 1957 году. Трудовой путь начал помощником машиниста экскаватора. После службы в армии 10 лет работал шахтером-горноспасателем в городе Янгиабад в Узбекистане. С 1991 по 1997 год руководил организациями в Геленджике. Далее работал в администрациях Геленджика и Краснодарского края. С 2003 года начал трудиться в газовой сфере на ОАО «Краснодаркрайгаз». В Пермском крае будущий депутат появился в 49 лет: в 2006 году стал гендиректором пермского ЗАО «Фирма Уралгазсервис», где проработал до 2013 года. С 2013 по 2016 год — руководитель АО «Газпром газораспределение Пермь». С 2016 по 2018 год возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». С 2016 года являлся депутатом краевого парламента от «Единой России». В 2021 году Благова в список партии не включили. Тогда-газовик и пенсионер Благов сменил политический окрас и выдвинулся от ЛДПР. Ему передали мандат Владимира Жириновского, который был «паровозом» партсписка пермского отделения. Николай Благов является самым богатым парламентарием с доходом более 600 млн рублей. Юлия Ветошкина, министр по туризму Пермского края Родилась в Рыбинске Ярославской области в 1967 году. В 1989 году окончила Ярославский государственный университет по специальности «прикладная математика». В 2006 году окончила с отличием экономический факультет Ярославского государственного университета. С 1993 года работала в администрации Ярославской области, с 2012 по 2016 год являлась руководителем областного агентства по туризму. В 2017 году Юлию Ветошкину пригласили на должность начальника управления туризма министерства культуры Московской области. В 2018 году Юлия Ветошкина переехала в Пермь и с октября 2019 года руководила Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края. С декабря 2020 года Агентство по туризму и молодежной политике переименовано в в одноименное министерство. Алексей Андреев, ректор ПГАТУ, депутат заксобрания Пермского края Родился в селе Архангеловка Оренбургской области в 1958 году. В 1983 году с отличием окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальностям «историк, преподаватель истории» и «переводчик с французского языка». Работал преподавателем, заведующим кафедрой политологии Кубанского государственного университета в Краснодаре (КубГУ). С 1987 по 1995 год был деканом факультета политологии и права Института управления при КубГУ С 1995 по 2000 годы — депутат государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по международным делам. В 2000 году стал работать в должности представителя Сберегательного банка России в Федеральном Собрании. С 2009 по 2012 годы Андреев вернулся во власть и занял пост главного федерального инспектора по Пермскому краю. После смены полпреда Приволжского федерального округа и устроился помощником депутата госдумы от Татарстана Марсела Галимарданова. С 2018 года Андреев назначен и. о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета, где и работает до сих пор (но с 2023 года без приставки и. о.). В 2021 году он был избран депутатом заксобрания. Игорь Гладнев, экс-министр культуры Пермского края Родился Костанае Казахской ССР в 1961 году. В 1982 году окончил театральный факультет Красноярского государственного института искусств и устроился артистом драмтеатра в Минусинске Красноярского края. После службы в армии переехал в Пермь. С 1984 по 2003 год был артистом Пермского академического театра драмы. Но с небольшим перерывом — с 1994 по 1995 года Гладнев являлся главный редактор телекомпании «Рифей-ТВ». В 2004—2005 годах стал директором театра, в котором работал. Был заместителем генерального директора ОАО «Минеральные удобрения», и в марте 2006 года избран депутатом Пермской городской Думы. С 2013 по 2017 годы возглавлял краевой министерство культуры. В историю Прикамья Гладнев вошел, как министр, поддержавший идею фестиваля по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк», после которого столичный поэт Андрей Орлов написал такие строки: Кто-то горе-тоску заливает вином, Кто-то пьет от болезней микстуры, Мы в Перми обожаем кидаться говном По приказу министра культуры. В настоящее время Игорь Гладнев — директор пермской школы «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева». Также он занимался патриотическим воспитанием с позиции председателя регионального отделения «Российское военно-историческое общество» в Пермском крае. Гладнев является председателем комиссии краевой Общественной палаты по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.