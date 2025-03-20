20 марта 2025

Под Тюменью загорелась база отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работали три бригады пожарных
На месте работали три бригады пожарных Фото:

Под Тюменью загорелась база отдыха «Гнездо». Огнем охватило несколько хозяйственных построек. Об этом в своем telegram-канале сообщила противопожарная служба Тюменской области.

«Пожар в Тюменском районе. Место происшествия — база отдыха „Гнездо“. Огнем повреждена хозяйственная постройка», — сообщили в противопожарной службе.

Там также отметили, что пострадавших в пожаре нет. На месте работали отдельные посты сел Онохино и Червишево совместно с МЧС России по Тюменской области.

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Под Тюменью загорелась база отдыха «Гнездо». Огнем охватило несколько хозяйственных построек. Об этом в своем telegram-канале сообщила противопожарная служба Тюменской области. «Пожар в Тюменском районе. Место происшествия — база отдыха „Гнездо“. Огнем повреждена хозяйственная постройка», — сообщили в противопожарной службе. Там также отметили, что пострадавших в пожаре нет. На месте работали отдельные посты сел Онохино и Червишево совместно с МЧС России по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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