На месте работали три бригады пожарных
Под Тюменью загорелась база отдыха «Гнездо». Огнем охватило несколько хозяйственных построек. Об этом в своем telegram-канале сообщила противопожарная служба Тюменской области.
«Пожар в Тюменском районе. Место происшествия — база отдыха „Гнездо“. Огнем повреждена хозяйственная постройка», — сообщили в противопожарной службе.
Там также отметили, что пострадавших в пожаре нет. На месте работали отдельные посты сел Онохино и Червишево совместно с МЧС России по Тюменской области.
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