В Чусовом Пермского края окончено расследование уголовного дела. 42-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
«В январе 2024 года в дежурную часть пришла 29-летняя девушка. У нее были характерные следы побоев. Установлено, что она зашла в магазин во время прогулки с питомцами. Один из покупателей резко отреагировал на то, что у животных не было намордников», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. Пострадавшую повалили на пол и избили. В ситуацию вмешались охранники. Девушку увезли в больницу. Там ей диагностировали перелом позвоночника и сотрясение мозга.
Нападавший мужчина вину отрицал. В побоях он не раскаялся. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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