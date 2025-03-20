20 марта 2025

Пермяк сломал девушке позвоночник за то, что ее собаки были без намордников. Видео

Пермяк сломал девушке позвоночник за то, что ее собаки гуляли без намордников
© Служба новостей «URA.RU»
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Обидчик свою вину не признал
Обидчик свою вину не признал Фото:

В Чусовом Пермского края окончено расследование уголовного дела. 42-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«В январе 2024 года в дежурную часть пришла 29-летняя девушка. У нее были характерные следы побоев. Установлено, что она зашла в магазин во время прогулки с питомцами. Один из покупателей резко отреагировал на то, что у животных не было намордников», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Пострадавшую повалили на пол и избили. В ситуацию вмешались охранники. Девушку увезли в больницу. Там ей диагностировали перелом позвоночника и сотрясение мозга. 

Нападавший мужчина вину отрицал. В побоях он не раскаялся. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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В Чусовом Пермского края окончено расследование уголовного дела. 42-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. «В январе 2024 года в дежурную часть пришла 29-летняя девушка. У нее были характерные следы побоев. Установлено, что она зашла в магазин во время прогулки с питомцами. Один из покупателей резко отреагировал на то, что у животных не было намордников», — сообщили в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.  Словесная перепалка быстро переросла в драку. Пострадавшую повалили на пол и избили. В ситуацию вмешались охранники. Девушку увезли в больницу. Там ей диагностировали перелом позвоночника и сотрясение мозга.  Нападавший мужчина вину отрицал. В побоях он не раскаялся. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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