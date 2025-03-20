В «медленных зонах» Челябинска электросамокаты будут сами замедляться

В Челябинске в «медленных зонах» электросамокаты кикшеринга «МТС Юрент» будет автоматически замедляться. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, сезон открылся 21 марта.
«Открыли сезон в Челябинске. Жителям и гостям города будет доступно более двух тысяч электросамокатов модели Ninebot S90L. Для повышения безопасности поездок в городе действуют „медленные зоны“ — участки, на которых устройства сервиса будут автоматически замедляться до 15 км/ч», — пояснили URA.RU в офисе кикшеринга.
«Медленные зоны» установлены на улицах с высокой проходимостью. Медленно самокаты будут ехать по Театральной площади, парк Алому полю, на части набережной южного берега реки Миасс. Движение самокатов будет полностью запрещено на бульваре Славы и в парке имени Пушкина. Эти меры предназначены для безопасности всех участников дорожного движения и минимизации риска аварий в местах с высокой проходимостью и скоплением людей.
При подготовке к новому сезону сервис произвел полную диагностику и обновил парк. Были заменены ручки, шины, бамперы, аккумуляторы и другие важные детали. Также самокаты оборудовали поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства пользователей.
В новом сезоне будут действовать строгие меры безопасности и взиматься штрафы за нарушения правил дорожного движения. Санкции последуют за езду по пешеходным переходам, передачу управления самокатом детям или езду в нетрезвом состоянии. В сезоне 2024 года сервис блокировал более 10 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей в России.
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