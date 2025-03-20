В Пермском крае стартует борьба за миллион рублей от Минкультуры РФ

В Пермском крае работники культурной отрасли, которые переедут трудиться в малые города и села региона, получат по 1 млн рублей. Это предусматривает федеральная программа «Земский работник культуры». Но, как отметила министр культуры Прикамья Алла Платонова, в регионе шанс получить такую поддержку есть только у 11 человек.
«Наконец-то, в 2025 году стартует программа „Земский работник культуры“. В итоге в регионе мы сможем поддержать только 11 человек. Это будет конкурсная процедура. Есть уже механика отбора работников, которые получат эту меру поддержки», — сообщила Платонова на региональном форуме работников культуры.
При этом министр призвала руководителей учреждений культуры из глубинки серьезно отнестись к конкурсу, чтобы в будущем квоту Пермскому краю увеличили. «Если мы качественно отработаем, и действительно все 11 мест будут заняты квалифицированными специалистами, то в следующем году будем подавать заявку на большее количество работников, чтобы ваши кадровые потребности закрыть быстрее», — подчеркнула министр.
Программу «Земский работник культуры» для сокращения дефицита кадров в этой сфере в 2024 году анонсировал президент РФ Владимир Путин. Ранее в стране начали работать аналогичные проекты для медиков и учителей.
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