20 марта 2025

В Пермском крае стартует борьба за миллион рублей от Минкультуры РФ

По программе «Земский работник культуры» по 1 млн получат только 11 пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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За миллионом придется отправиться в глубинку
За миллионом придется отправиться в глубинку Фото:

В Пермском крае работники культурной отрасли, которые переедут трудиться в малые города и села региона, получат по 1 млн рублей. Это предусматривает федеральная программа «Земский работник культуры». Но, как отметила министр культуры Прикамья Алла Платонова, в регионе шанс получить такую поддержку есть только у 11 человек.

«Наконец-то, в 2025 году стартует программа „Земский работник культуры“. В итоге в регионе мы сможем поддержать только 11 человек. Это будет конкурсная процедура. Есть уже механика отбора работников, которые получат эту меру поддержки», — сообщила Платонова на региональном форуме работников культуры.

При этом министр призвала руководителей учреждений культуры из глубинки серьезно отнестись к конкурсу, чтобы в будущем квоту Пермскому краю увеличили. «Если мы качественно отработаем, и действительно все 11 мест будут заняты квалифицированными специалистами, то в следующем году будем подавать заявку на большее количество работников, чтобы ваши кадровые потребности закрыть быстрее», — подчеркнула министр.

Программу «Земский работник культуры» для сокращения дефицита кадров в этой сфере в 2024 году анонсировал президент РФ Владимир Путин. Ранее в стране начали работать аналогичные проекты для медиков и учителей.

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В Пермском крае работники культурной отрасли, которые переедут трудиться в малые города и села региона, получат по 1 млн рублей. Это предусматривает федеральная программа «Земский работник культуры». Но, как отметила министр культуры Прикамья Алла Платонова, в регионе шанс получить такую поддержку есть только у 11 человек. «Наконец-то, в 2025 году стартует программа „Земский работник культуры“. В итоге в регионе мы сможем поддержать только 11 человек. Это будет конкурсная процедура. Есть уже механика отбора работников, которые получат эту меру поддержки», — сообщила Платонова на региональном форуме работников культуры. При этом министр призвала руководителей учреждений культуры из глубинки серьезно отнестись к конкурсу, чтобы в будущем квоту Пермскому краю увеличили. «Если мы качественно отработаем, и действительно все 11 мест будут заняты квалифицированными специалистами, то в следующем году будем подавать заявку на большее количество работников, чтобы ваши кадровые потребности закрыть быстрее», — подчеркнула министр. Программу «Земский работник культуры» для сокращения дефицита кадров в этой сфере в 2024 году анонсировал президент РФ Владимир Путин. Ранее в стране начали работать аналогичные проекты для медиков и учителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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