В Шумихинском округе открыли проезд по дороге, которой грозило подтопление

В селе Кушма Шумихинского округа Курганской области вновь открыто движение транспорта по участку дороги, ранее затронутому подтоплением. Как сообщает глава округа, снижение активности прохода воды через водопропускные трубы позволило снять угрозу размыва дороги, что и стало основанием для возобновления дорожного движения, сообщает telegram-канал «Курганская область официально».
«В связи со снижением активности прохода воды через водопропускные трубы и снятием угрозы размыва участка дороги в село Кушма проезд по участку, на который ранее выходила вода, открыт», — информирует глава Шумихинского округа.
В ближайшее время власти планируют провести дополнительные работы по укреплению полотна дороги, чтобы предотвратить возможные будущие повреждения из-за природных явлений. Это поможет обеспечить безопасность и устойчивость транспортного сообщения в районе.
Ранее в селе Кушма Шумихинского округа Курганской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы размыва дороги, вызванной паводковыми водами и массовым таянием снега. Из-за разлива реки Чесноковка произошло повреждение дамбы, что привело к временному закрытию автодороги. В связи с этим, и.о. прокурора района Николай Захаров провел осмотр территории для оценки и координации действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
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