В Шумихинском округе Курганской области из-за разлива реки Чесноковка повреждена дамба автомобильной дороги в селе Кушма. И.о. прокурора района Николай Захаров лично посетил место повреждения дамбы для оценки ситуации и обсуждения дальнейших действий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе осмотра территории Николай Захаров встретился с представителями администрации округа, где были рассмотрены вопросы подготовки и готовности необходимых сил и средств. «При обследовании поврежденного участка дамбы и прилегающей территории угрозы подтопления домовладений в данном населенном пункте не установлено», — уточнили в прокуратуре.
Для профилактики негативных последствий и усиления мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, на территории населенного пункта объявлен режим повышенной готовности. Это позволит своевременно реагировать на изменения ситуации и мобилизовать необходимые ресурсы для защиты населения и территории.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в селе Кушма ввели режим повышенной готовности из-за паводковых вод. В населенном пункте выявили угрозу размыва дороги на фоне массового таяния снега. Также 21 марта в округе перекрыт участок автодороги Шумиха — Кипель — Горшково (не доезжая моста д. Горшково) из-за перелива талых вод.
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