В Челябинске планируют построить автомобильную дорогу на улице Чичерина в Калининском и Центральном районах города. Всего будет возведено два участка — первый — от Университетской набережной до Николая Патоличева, второй — от улицы Чичерина вдоль ЖК «Никс» до спортивного объекта «РМК- Арена». Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 21 марта по 18 апреля, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений рассмотрения документации планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Чичерина от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Обсуждения на портале госуслуг проходят с 21 марте по 18 апреля 2025 года», — сообщается на сайте.
Как сообщается в пояснительной записке, заказчиком проекта строительства является Комитет дорожного хозяйства города. Дорогу местного значения построят в зонах жилой застройки. Всего будет построено два участка. Протяженность первого — от Университетской Набережной до Николая Патоличева — 309 метров. Это будет четырехполосная дорога, каждая полоса по 3,5 метра. Также там появятся велодорожки шириной до 2,5 метров и тротуары от 3 до 4 метров в ширину.
Второй участок дороги — от улицы Чичерина вдоль ЖК «Никс» до «РМК Арены» будет двухполосным. Каждая полоса шириной по три метра. Протяженность дороги — 271 метр. Там также появятся велодорожки и тротуары. В случае, если проект будет одобрен градостроительной комиссией на общественных обсуждениях, к строительству дороги приступят уже в 2026 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».