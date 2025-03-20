Жители ХМАО раскупают у фермеров яйца за месяц до Пасхи

Жители ХМАО, опасаясь повышения цен на куриное яйцо, за месяц до Пасхи начали оставлять предзаказы у фермеров. Цена на предоплаченную партию останется фиксированной, рассказали продавцы URA.RU.
«Яйцо домашнее куриное продаю по 150 рублей за 10 штук, перепелиное по 160 рублей за 25 штук. Уже несколько человек сделали предзаказ», — рассказала агентству владелица курятника. Яйцо меньшего размера от молодых курочек она продает по 100 рублей за десяток, при этом при предзаказе цена останется такой же и к Пасхе.
Дешевле можно купить яйца, привезенные из Свердловской области. Отборные, с оранжевым желтком оптовики продают на рынке Нижневартовска за 390 рублей за три десятка, 20 штук обойдутся в 260 рублей. Зарезервировать можно на любую дату и любое количество лотков по указанной продавцом цене.
В магазинах ХМАО пока ажиотажного спроса на яйца нет. Сейчас, согласно данным Росстата, средняя цена десятка яиц в регионе 125, 26 рублей. Это почти на три рубля дешевле, чем в январе. Для сравнения, в прошлом году в этот период стоимость продукта составляла почти 143 рубля за десяток. Сказался дефицит и рост цен почти на 60% в конце 2023 года. Даже к середине апреля 2024 года в Югре десяток яиц стоил почти 144 рубля, но к маю цена упала до 126 рублей.
Самые дешевые яйца в ХМАО продают в Сургуте — в среднем десяток обойдется в 123,11 рублей. Дороже всего покупка будет в Ханты-Мансийске — 129,65 рублей за десять штук в среднем. В магазинах ритейлеров в крупных городах Югры цены варьируются от 98 до 162 рублей за десяток в зависимости от категории и поставщика продукции.
В ХМАО взлетели цены на мясо и овощи. Больше всего в цене прибавили говядина, картошка, капуста, лук, сливочное масло.
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