Россиянин с пятью иностранцами исчезли на вулкане на Филиппинах

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Туристы пропали при восхождении на вулкан Талинис
Туристы пропали при восхождении на вулкан Талинис Фото:

Россиянин Антон Чернов вместе с пятью иностранными туристами пропал во время восхождения на вулкан Талинис, расположенный на Филиппинах. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«38-летний Антон Чернов отправился в поход с тремя немцами, двумя англичанами и канадцем. Они исчезли в среду при восхождении на вулкан Талинис в Восточном Негросе», — передает telegram-канал. По предварительным данным, группа туристов не взяла с собой необходимые запасы продовольствия и снаряжения.

Поисково-спасательные команды обнаружили следы исчезнувших путешественников, а также брошенные ими мотоциклы у входа на маршрут, расположенный в районе Малабо. Как сообщают международные новостные агентства, из шести пропавших людей удалось найти двоих, нахождение остальных четырех остается неизвестным.

В начале января 2024 года стало известно, что в акватории у берегов Шотландии пропал российский путешественник Роман Титов. Он отправился в кругосветное путешествие из Турции и последний раз выходил на связь 21 декабря из Северного моря. Менеджер Титова Алексей Попов заявил, что погодные условия были благоприятными и с судном не возникало никаких проблем, передает RT.

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Россиянин Антон Чернов вместе с пятью иностранными туристами пропал во время восхождения на вулкан Талинис, расположенный на Филиппинах. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «38-летний Антон Чернов отправился в поход с тремя немцами, двумя англичанами и канадцем. Они исчезли в среду при восхождении на вулкан Талинис в Восточном Негросе», — передает telegram-канал. По предварительным данным, группа туристов не взяла с собой необходимые запасы продовольствия и снаряжения. Поисково-спасательные команды обнаружили следы исчезнувших путешественников, а также брошенные ими мотоциклы у входа на маршрут, расположенный в районе Малабо. Как сообщают международные новостные агентства, из шести пропавших людей удалось найти двоих, нахождение остальных четырех остается неизвестным. В начале января 2024 года стало известно, что в акватории у берегов Шотландии пропал российский путешественник Роман Титов. Он отправился в кругосветное путешествие из Турции и последний раз выходил на связь 21 декабря из Северного моря. Менеджер Титова Алексей Попов заявил, что погодные условия были благоприятными и с судном не возникало никаких проблем, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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