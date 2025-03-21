Крупный пермский завод остался без нового корпуса

Госэкспертиза не одобрила строительство корпуса на АО «ОДК-Пермские моторы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый корпус необходим заводу для модернизации производства
Новый корпус необходим заводу для модернизации производства Фото:

Первый этап строительства корпуса для производства турбинных лопаток на «ОДК-Пермские моторы» Пермского края не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте единого госреестра заключений.

«Создание центра производственных компетенций (ЦПК) „Лопатки турбины“ АО „ОДК-Пермские моторы“, город Пермь. Первый этап строительства. Строительство пристраиваемого корпуса. Отрицательное заключение», — сообщается на сайте.

Новый корпус должен был быть расположен в Перми на улице Героев Хасана, 66. Проект направлен на реорганизацию и техническое перевооружение существующего производства турбинных лопаток. Объем инвестиций в проект — более 1,6 млн рублей.

АО «ОДК-Пермские моторы» — один из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения в России, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. Осуществляет серийное изготовление авиационных двигателей семейства ПС-90А и ПД-14, их ремонт, серийное изготовление промышленных газотурбинных установок.

Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия находится на Соборной площади города. 

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Первый этап строительства корпуса для производства турбинных лопаток на «ОДК-Пермские моторы» Пермского края не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте единого госреестра заключений. «Создание центра производственных компетенций (ЦПК) „Лопатки турбины“ АО „ОДК-Пермские моторы“, город Пермь. Первый этап строительства. Строительство пристраиваемого корпуса. Отрицательное заключение», — сообщается на сайте. Новый корпус должен был быть расположен в Перми на улице Героев Хасана, 66. Проект направлен на реорганизацию и техническое перевооружение существующего производства турбинных лопаток. Объем инвестиций в проект — более 1,6 млн рублей. АО «ОДК-Пермские моторы» — один из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения в России, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. Осуществляет серийное изготовление авиационных двигателей семейства ПС-90А и ПД-14, их ремонт, серийное изготовление промышленных газотурбинных установок. Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия находится на Соборной площади города. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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