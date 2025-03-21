В Перми одобрили границы КРТ для аквапарка в Камской долине

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В Камской долине установили границы КРТ
В Камской долине установили границы КРТ Фото:

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила границы зоны комплексного развития в Камской долине. На участке появятся жилье и аквапарк.

«Краевое минимущество вынесло на заседание комиссии по землепользованию и застройке вопрос об установлении границ зоны комплексного развития в Камской долине. После обсуждения члены комиссии одобрили проект», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Участок будет развивать застройщик «Железно». Компания возведет жилые дома, аквапарк, детский сад, коммерческие объекты. Она также взялась за строительство нового картодрома рядом с Гамовским трактом.

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила границы зоны комплексного развития в Камской долине. На участке появятся жилье и аквапарк. «Краевое минимущество вынесло на заседание комиссии по землепользованию и застройке вопрос об установлении границ зоны комплексного развития в Камской долине. После обсуждения члены комиссии одобрили проект», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Участок будет развивать застройщик «Железно». Компания возведет жилые дома, аквапарк, детский сад, коммерческие объекты. Она также взялась за строительство нового картодрома рядом с Гамовским трактом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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