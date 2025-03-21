В Перми одобрили границы КРТ для аквапарка в Камской долине

В Камской долине установили границы КРТ
Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила границы зоны комплексного развития в Камской долине. На участке появятся жилье и аквапарк.
«Краевое минимущество вынесло на заседание комиссии по землепользованию и застройке вопрос об установлении границ зоны комплексного развития в Камской долине. После обсуждения члены комиссии одобрили проект», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Участок будет развивать застройщик «Железно». Компания возведет жилые дома, аквапарк, детский сад, коммерческие объекты. Она также взялась за строительство нового картодрома рядом с Гамовским трактом.
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