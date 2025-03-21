Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с представителями управляющих компаний. Чтобы решить проблемы в сфере ЖКХ, глава города распорядился объединить усилия служб и районных администраций.
«Считаю важным объединить усилия управляющих компаний и глав администраций районов на местах, чтобы большая коммунальная система перестала быть проблемной, а начала стабильно развиваться. Для этого у глав есть все необходимые полномочия и ресурсы, такую задачу я им поставил. Со своей стороны настроен на конструктивный диалог как с жителями, так и с управляющими компаниями», — подчеркнул мэр.
Как отметил глава, в мэрию поступает большое количество жалоб на работу управляющих компаний. Но такие проблемы должны решаться внутри. Нужно, чтобы жители в первую очередь обращались в управляющие компании, чтобы там был выстроен диалог. Ведь большая часть жалоб относиться к самим коммунальным организациям. Также глава подчеркнул, что первоочередной задачей для всех сейчас являются весенние субботники. Глава города предложил навести порядок вместе.
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