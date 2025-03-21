Мэр Челябинска поручил УК наладить работу в сфере ЖКХ. Фото

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Мэр предложил объединить усилия УК и глав администраций районов
Мэр предложил объединить усилия УК и глав администраций районов Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с представителями управляющих компаний. Чтобы решить проблемы в сфере ЖКХ, глава города распорядился объединить усилия служб и районных администраций.

«Считаю важным объединить усилия управляющих компаний и глав администраций районов на местах, чтобы большая коммунальная система перестала быть проблемной, а начала стабильно развиваться. Для этого у глав есть все необходимые полномочия и ресурсы, такую задачу я им поставил. Со своей стороны настроен на конструктивный диалог как с жителями, так и с управляющими компаниями», — подчеркнул мэр.

Как отметил глава, в мэрию поступает большое количество жалоб на работу управляющих компаний. Но такие проблемы должны решаться внутри. Нужно, чтобы жители в первую очередь обращались в управляющие компании, чтобы там был выстроен диалог. Ведь большая часть жалоб относиться к самим коммунальным организациям. Также глава подчеркнул, что первоочередной задачей для всех сейчас являются весенние субботники. Глава города предложил навести порядок вместе.

Глава города встретился с представителями УК после массовых жалоб жителей на состояние коммунальной сферы в Челябинске
Глава города встретился с представителями УК после массовых жалоб жителей на состояние коммунальной сферы в Челябинске
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Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с представителями управляющих компаний. Чтобы решить проблемы в сфере ЖКХ, глава города распорядился объединить усилия служб и районных администраций. «Считаю важным объединить усилия управляющих компаний и глав администраций районов на местах, чтобы большая коммунальная система перестала быть проблемной, а начала стабильно развиваться. Для этого у глав есть все необходимые полномочия и ресурсы, такую задачу я им поставил. Со своей стороны настроен на конструктивный диалог как с жителями, так и с управляющими компаниями», — подчеркнул мэр. Как отметил глава, в мэрию поступает большое количество жалоб на работу управляющих компаний. Но такие проблемы должны решаться внутри. Нужно, чтобы жители в первую очередь обращались в управляющие компании, чтобы там был выстроен диалог. Ведь большая часть жалоб относиться к самим коммунальным организациям. Также глава подчеркнул, что первоочередной задачей для всех сейчас являются весенние субботники. Глава города предложил навести порядок вместе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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