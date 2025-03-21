В Губахе Пермского края трактор наехал на женщину. Она скончалась на месте. Фото с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь».
«В Губахе на главной площади трактор переехал женщину. Она умерла сразу», — сообщили очевидцы. Они же отметили, что опознать личность погибшей не удалось.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили случившееся. В ведомстве рассказали, что за рулем погрузчика был мужчина 2003 года рождения, он занимался уборкой снега. В какой-то момент он двигался задним ходом и наехал на женщину 1935 года рождения. «От полученных травм пермячка скончалась. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ», — отметили в полиции.
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