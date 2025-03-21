В Пермском крае трактор насмерть задавил женщину. Фото

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Трактор наехал на женщину в Пермском крае
Трактор наехал на женщину в Пермском крае Фото:

В Губахе Пермского края трактор наехал на женщину. Она скончалась на месте. Фото с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь».

«В Губахе на главной площади трактор переехал женщину. Она умерла сразу», — сообщили очевидцы. Они же отметили, что опознать личность погибшей не удалось.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили случившееся. В ведомстве рассказали, что за рулем погрузчика был мужчина 2003 года рождения, он занимался уборкой снега. В какой-то момент он двигался задним ходом и наехал на женщину 1935 года рождения. «От полученных травм пермячка скончалась. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ», — отметили в полиции.

ЧП произошло на главной городской площади
ЧП произошло на главной городской площади
Фото:

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В Губахе Пермского края трактор наехал на женщину. Она скончалась на месте. Фото с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь». «В Губахе на главной площади трактор переехал женщину. Она умерла сразу», — сообщили очевидцы. Они же отметили, что опознать личность погибшей не удалось. В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили случившееся. В ведомстве рассказали, что за рулем погрузчика был мужчина 2003 года рождения, он занимался уборкой снега. В какой-то момент он двигался задним ходом и наехал на женщину 1935 года рождения. «От полученных травм пермячка скончалась. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ», — отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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