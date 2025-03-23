Вставал после каждого ранения: челябинский боец СВО делает все для победы вернувшись домой

Владимир Забегаев из Челябинской области — человек, который не привык отступать. Еще до начала спецоперации он отправился помогать на Донбасс, сопровождал гуманитарные грузы и работал в горячих точках. Позже, когда началась СВО, принял решение идти на передовую. В составе 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты он командовал разведывательным взводом, корректировал артиллерию, выводил бойцов из-под обстрелов. Не раз попадал под огонь и получал ранения, но всегда возвращался в строй. О том, как герой помогает другим бойцам на малой родине, превратил следж-хоккей в регионе в новый способ реабилитации и продолжает делать все для победы армии РФ — рассказывает URA.RU.
Каждый бой — это проверка на прочность
На передовой Забегаев отвечал за разведывательные задачи и наведение огня. Это были сложные многоуровневые операции, где ошибки стоили жизней. В одном из боев он получил серьезное ранение: оказался под перекрестным огнем, получил пять пулевых попаданий, из которых несколько пришлись в ноги. В Донецке шли ожесточенные бои, отступать было некуда. Ситуация осложнялась тем, что выйти на связь и запросить эвакуацию было практически невозможно. Спецназовец с Урала, который оказался рядом, сумел вытащить Владимира под обстрелом, тем самым спас ему жизнь.
Сначала его доставили в госпиталь в Новоазовске, затем перевезли в Донецк. Врачи боролись за его жизнь, но спасти одну из ног не удалось. После ампутации его состояние оставалось тяжелым, но, несмотря на это, его ненадолго вернули на передовую — пусть уже и не в боевые ряды, но для передачи ценных указаний своему подразделению.
Вернулся — и снова к победам
За короткий срок Владимир научился ходить заново — уже с протезом. После выписки он не ушел в тень, а погрузился в работу: поддерживал семьи погибших бойцов, помогал с оформлением инвалидности и реабилитацией раненых, сопровождал ветеранов по инстанциям, добиваясь положенных выплат.
Кроме того, он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Еще до начала СВО морпехи установили в челябинском парке «Сад Победы» памятник защитникам морских рубежей. Сейчас он проводит уроки мужества, помогает воспитанникам детских домов и содействует их поступлению в кадетские корпуса.
Следж-хоккей стал новым полем боя
Одним из значимых направлений его работы стал спорт. В ноябре прошлого года фонд предложил ему создать региональную команду по следж-хоккею — паралимпийскому виду спорта для людей с ограниченными возможностями. Следж-хоккей требует выносливости и физической силы: здесь есть и жесткие моменты, и силовая борьба, и адреналин. Владимир сравнивает его с боевыми действиями.
«Сначала я просто поддерживал команду, но потом понял, что безо льда уже не могу. Это не просто спорт, это реабилитация, возможность вернуть себе контроль над телом, испытать тот же командный дух, что и в армии», — признался герой.
На Кубке Защитников Отечества его команда выступила впервые. Соперники оказались сильнее, но ребята вернулись с боевым настроем, готовые тренироваться и побеждать.
«Команда по следж-хоккею — это как подразделение в армии: мы семья и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Мы тренируемся в зале, в бассейне, оттачиваем технику на льду. Это настоящая работа, требующая дисциплины», — говорит Забегаев.
Он доказал: воинский дух невозможно сломить — даже если приходится учиться ходить заново.
Сегодня Владимир Забегаев продолжает свою деятельность, помогая бойцам, семьям погибших и молодому поколению. В ноябре 2024 года Забегаев стал помощником мэра Челябинска Алексея Лошкина по оказанию поддержки семьям бойцов. Он продолжает делать все для победы России после неоднократных наград. Герой представлен к медалям «За ратную доблесть», «За отвагу и мужество», «За боевые заслуги», «За оборону Донецка» и знаку «200 лет Георгиевскому кресту»
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