Банк России заявил о возможности повышения ключевой ставки

Центральный банк России допускает повышение ключевой ставки в будущем, хотя шансы на это уменьшились. Об этом заявила председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина.
«Мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сообщила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, следующей за заседанием совета директоров. Она отметила, что дальнейшие решения ЦБ РФ будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции. В случае, если их будет недостаточно для возвращения к 4% в 2026 году, ставка будет повышена, подчеркнула Набиуллина.
На последнем заседании совета директоров Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение принимается уже в третий раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.