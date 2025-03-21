Банк России заявил о возможности повышения ключевой ставки

Набиуллина: вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась
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Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась
Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась Фото:

Центральный банк России допускает повышение ключевой ставки в будущем, хотя шансы на это уменьшились. Об этом заявила председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

«Мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сообщила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, следующей за заседанием совета директоров. Она отметила, что дальнейшие решения ЦБ РФ будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции. В случае, если их будет недостаточно для возвращения к 4% в 2026 году, ставка будет повышена, подчеркнула Набиуллина.

На последнем заседании совета директоров Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение принимается уже в третий раз.

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Центральный банк России допускает повышение ключевой ставки в будущем, хотя шансы на это уменьшились. Об этом заявила председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина. «Мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сообщила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, следующей за заседанием совета директоров. Она отметила, что дальнейшие решения ЦБ РФ будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции. В случае, если их будет недостаточно для возвращения к 4% в 2026 году, ставка будет повышена, подчеркнула Набиуллина. На последнем заседании совета директоров Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение принимается уже в третий раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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