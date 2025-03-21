Ограничения продлятся вплоть до конца октября
В Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября 2025 года ограничат движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт будет участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная.
«Это связано с выполнением строительно — монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Ограничение призвано обеспечить безопасность дорожного движенияПросим с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — предупреждает Министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале.
Водителей просят отнестись к ограничению с пониманием
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на год ограничат движение транспорта на улице Комиссара Пожарского. Уточняется, что оно вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.
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