В Перми на семь месяцев перекроют движение на улице 2-я Шоссейная. Схема

Минтранс: в Перми на семь месяцев ограничат движение на улице 2-я Шоссейная
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Ограничения продлятся вплоть до конца октября
Ограничения продлятся вплоть до конца октября Фото:

В Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября 2025 года ограничат движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт будет участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная.

«Это связано с выполнением строительно — монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Ограничение призвано обеспечить безопасность дорожного движенияПросим с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — предупреждает Министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале. 

Водителей просят отнестись к ограничению с пониманием
Водителей просят отнестись к ограничению с пониманием
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на год ограничат движение транспорта на улице Комиссара Пожарского. Уточняется, что оно вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

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В Перми 21 марта с 22:00 до 00:00 31 октября 2025 года ограничат движение на улице 2-я Шоссейная. Перекрыт будет участок на улице Ленина до дома № 15 по улицу 2-я Шоссейная. «Это связано с выполнением строительно — монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Ограничение призвано обеспечить безопасность дорожного движения.  Просим с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — предупреждает Министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на год ограничат движение транспорта на улице Комиссара Пожарского. Уточняется, что оно вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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