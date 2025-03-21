«Нашу дорогу украли и сделали из нее свою»: челябинцы борются с самоуправством семьи олигархов

Челябинцы спорят со структурой семьи Вайнштейнов из-за отсыпной дороги

21 марта 2025 в 19:30 Размер текста - 17 +

Борьба за насыпную дорогу продолжается несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области местные жители Андрей Соколов и Эдуард Константинов борются с самоуправством ООО «ЮжУралВодоканал» (входит в бизнес-структуры семьи Вайнштейнов). По словам Соколова, спор начался несколько лет назад из-за дороги, проходящей по их участкам. «Когда мы приобретали участки — по ним проходила дорога. Когда-то ее отсыпали из скального грунта. Эту дорогу с 2014 по 2019 год мы сдавали в аренду ООО „ЮжУралВодоканал“. По ней они отправляли машины на очистные сооружения. Но договор аренды был расторгнут, так как компания перестала платить. А осенью 2023 года мы обнаружили, как спецтехника грузит грунт в машины и из него за пределами наших участков выкладывает новое полотно. Мне пояснили, что работы выполняет подрядчик по договору с ООО „ЮжУралВодоканал“», — рассказал URA.RU Соколов. По словам Соколова, по факту кражи имущества в правоохранительные органы было написано заявление. Но уголовное дело не было возбуждено. Как следователь пояснил мужчине, отсутствовал состав преступления. При этом позднее данное решение было отменено, была назначена доппроверка по материалу. «После доппроверки нам вновь отказали в возбуждении уголовного дела. Следователь пояснил, что грунт, которым была отсыпана дорога, является недрами и принадлежат Российской Федерации. Пускай так. Но тогда на каком основании ООО „ЮжУралВодоканал“ взяли этот грунт?», — задается вопросом мужчина. Соколов и Константинов направили жалобу на имя прокурора области Игоря Донгаузера, в которой изложили все детали произошедшего. В ней они просят отменить решение следователя об отказе возбуждать уголовное дело и обязать руководителя следственного органа обеспечить проведение проверки должным образом с конечным принятием законного и обоснованного процессуального решения. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры области. Там сообщили, что жалоба находится на рассмотрении. По результатам ее изучения в случае установления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «ЮжУралВодоканал». Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области местные жители Андрей Соколов и Эдуард Константинов борются с самоуправством ООО «ЮжУралВодоканал» (входит в бизнес-структуры семьи Вайнштейнов). По словам Соколова, спор начался несколько лет назад из-за дороги, проходящей по их участкам. «Когда мы приобретали участки — по ним проходила дорога. Когда-то ее отсыпали из скального грунта. Эту дорогу с 2014 по 2019 год мы сдавали в аренду ООО „ЮжУралВодоканал“. По ней они отправляли машины на очистные сооружения. Но договор аренды был расторгнут, так как компания перестала платить. А осенью 2023 года мы обнаружили, как спецтехника грузит грунт в машины и из него за пределами наших участков выкладывает новое полотно. Мне пояснили, что работы выполняет подрядчик по договору с ООО „ЮжУралВодоканал“», — рассказал URA.RU Соколов. По словам Соколова, по факту кражи имущества в правоохранительные органы было написано заявление. Но уголовное дело не было возбуждено. Как следователь пояснил мужчине, отсутствовал состав преступления. При этом позднее данное решение было отменено, была назначена доппроверка по материалу. «После доппроверки нам вновь отказали в возбуждении уголовного дела. Следователь пояснил, что грунт, которым была отсыпана дорога, является недрами и принадлежат Российской Федерации. Пускай так. Но тогда на каком основании ООО „ЮжУралВодоканал“ взяли этот грунт?», — задается вопросом мужчина. Соколов и Константинов направили жалобу на имя прокурора области Игоря Донгаузера, в которой изложили все детали произошедшего. В ней они просят отменить решение следователя об отказе возбуждать уголовное дело и обязать руководителя следственного органа обеспечить проведение проверки должным образом с конечным принятием законного и обоснованного процессуального решения. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры области. Там сообщили, что жалоба находится на рассмотрении. По результатам ее изучения в случае установления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «ЮжУралВодоканал». Ответ будет опубликован после получения.